Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir

Coahuila mantiene una de las tasas más bajas de analfabetismo en México, con 1.2 por ciento de su población mayor de 15 años, equivalente a 31 mil personas, informó Jaime Bueno Zertuche, titular del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA). “Somos el estado con menor analfabetismo, mientras el país busca bajar del 4 por ciento, que es el mínimo recomendado por la ONU”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS responde a saturación en Saltillo: Inicia la ‘intervención más importante en cinco décadas’ en sala de urgencias

Bueno Zertuche comentó que las causas del analfabetismo son diversas, desde la falta de recursos o de tiempo hasta la necesidad de incorporarse al trabajo a edades tempranas. Añadió que muchas personas “ya dominan un oficio y no ven necesario seguir aprendiendo”, aunque el instituto busca reconocer los conocimientos adquiridos en la práctica y ayudarlas a obtener un certificado que respalde su experiencia.

Más de 400 mil coahuilenses no concluyeron la primaria o secundaria

Además del analfabetismo, el IEEA atiende el rezago educativo, es decir, a las personas que sí saben leer y escribir, pero no concluyeron la primaria o la secundaria. En este rubro, Coahuila ocupa el tercer lugar nacional con menor rezago, solo detrás de la Ciudad de México y Nuevo León. En el estado, 80 mil personas mayores de 15 años no han terminado la primaria y 350 mil la secundaria.

Los municipios con mayor proporción de analfabetismo son General Cepeda, Candela, Hidalgo y Viesca, donde los índices superan el 4 por ciento. “Ahí reforzamos la presencia del instituto porque proporcionalmente son los que más nos necesitan”, dijo.

Bueno Zertuche añadió que la mayoría de los casos se presentan en adultos y adultos mayores, aunque también hay jóvenes procedentes de otros estados e incluso migrantes. “Nos hemos encontrado personas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y hasta de Guatemala; cada historia es distinta y todas nos motivan a seguir”, comentó.

Para ampliar la cobertura, el instituto mantiene convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales, donde se habilitan círculos de estudio y asesorías personalizadas. “Trabajamos al ritmo de cada persona; el sistema es flexible y gratuito”, concluyó.