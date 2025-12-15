Solicita regidor investigación por contratos del asilo ‘Tu Nueva Historia’ de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El regidor de Morena en el Ayuntamiento de Piedras Negras, Juan Carlos Hernández, solicitó que se analice la posible procedencia de acciones legales relacionadas con la construcción del asilo “Tu Nueva Historia”, luego de que se diera a conocer la participación de familiares del presidente municipal en la adjudicación de contratos vinculados a dicha obra.

De acuerdo con lo expresado por el edil, existen señalamientos que, a su consideración, podrían configurar una presunta confabulación entre servidores públicos para favorecer con recursos a personas con vínculos familiares con el alcalde. “Debe haber consecuencias legales a todo ese grupo que está involucrado, porque hay una confabulación para que el recurso sea favorecido para algunas personas; ahí está la evidencia, las pruebas”, declaró.

Hernández explicó que inicialmente votó a favor del proyecto al tratarse de una obra social; sin embargo, indicó que tras conocer información documental sobre la asignación de contratos, modificó su postura. Señaló que esta situación influyó en su voto posterior en contra de la aprobación de la cuenta pública.

Una investigación publicada por el medio Demos Diarios refiere que el Ayuntamiento de Piedras Negras habría canalizado alrededor de 46 millones de pesos, provenientes de fondos federales, a través de contratos adjudicados a tres empresas que, según el reporte, mantienen vínculos entre sí. Parte de estos recursos corresponderían a financiamiento federal del DIF Nacional destinado al asilo “Tu Nueva Historia”.

El mismo trabajo periodístico señala que entre las empresas beneficiadas se encuentra EC Design México SA de CV, propiedad de Edgar Cárdenas Peña, identificado como concuño de Efrén Rodríguez González, hermano del alcalde. Conforme a la investigación, esta empresa se abastecería de materiales de la concretera ARCCO, operada por AIKÍN, firma atribuida a Carlos Jacobo Rodríguez Santos, Eufrasio Rodríguez Santos y Anabel González Flores, padres y tío del presidente municipal.

Según lo documentado, estas compañías habrían concentrado contratos por un monto total de 46 millones de pesos, de los cuales 39 millones corresponderían a fondos federales asignados a la construcción del asilo.

El abogado Ignacio García, citado en la investigación, señaló que los hechos podrían constituir presuntos delitos como tráfico de influencias, conflicto de interés, simulación de contratos y contratación indebida, al considerar que ARCCO operaría como una empresa sin actividad real comprobable. También refirió que la facturación se habría realizado en inmuebles vinculados a la familia, lo que, según su dicho, dificultaría la trazabilidad de las operaciones.

El asilo “Tu Nueva Historia” tiene prevista su entrega el próximo 31 de diciembre y contará con capacidad para 50 personas, además de ofrecer servicio de estancia diaria.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado oficialmente sobre la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía General de Justicia en relación con los señalamientos expuestos. El tema permanece en el ámbito del debate político y público en el municipio.

(Con información de medios locales)