¡Atención! Frente frío 21 traerá descenso térmico y lluvias a Coahuila

La entrada del frente frío número 21 provocará un marcado descenso en las temperaturas en gran parte del territorio de Coahuila, así como la presencia de lluvias aisladas, rachas de viento moderadas a fuertes y condiciones de ambiente frío a muy frío, principalmente durante la noche y madrugada.

De acuerdo con el reporte emitido este lunes, la masa de aire polar asociada a este sistema frontal ocasionará mínimas que podrían oscilar entre los -5 y 0 grados Celsius en zonas serranas, donde existe probabilidad de heladas. En el resto del estado, el termómetro también registrará valores por debajo de lo habitual para la temporada.

PRONÓSTICO POR REGIÓN

Región Norte

• Lunes: 15 °C / 9 °C – 10 % de probabilidad de lluvia

• Martes: 18 °C / 9 °C – 10 % de probabilidad de lluvia• Miércoles: 22 °C / 10 °C – 15 % de probabilidad de lluvia

• Jueves: 25 °C / 9 °C – 10 % de probabilidad de lluvia

Región Carbonífera

• Lunes: 15 °C / 9 °C – 5 % de probabilidad de lluvia

• Martes: 19 °C / 11 °C – 15 % de probabilidad de lluvia

• Miércoles: 25 °C / 11 °C – 20 % de probabilidad de lluvia

• Jueves: 27 °C / 11 °C – 10 % de probabilidad de lluvia

Región Centro

• Lunes: 17 °C / 9 °C – 15 % de probabilidad de lluvia

• Martes: 21 °C / 12 °C – 20 % de probabilidad de lluvia

• Miércoles: 27 °C / 13 °C – 25 % de probabilidad de lluvia

• Jueves: 29 °C / 12 °C – 5 % de probabilidad de lluvia

Región Laguna

• Lunes: 23 °C / 10 °C – 5 % de probabilidad de lluvia

• Martes: 26 °C / 10 °C – 15 % de probabilidad de lluvia

• Miércoles: 26 °C / 8 °C – 5 % de probabilidad de lluvia

• Jueves: 27 °C / 10 °C – 0 % de probabilidad de lluvia

Región Sureste<br /> • Lunes: 20 °C / 10 °C – 15 % de probabilidad de lluvia

• Martes: 24 °C / 10 °C – 15 % de probabilidad de lluvia

• Miércoles: 23 °C / 9 °C – 20 % de probabilidad de lluvia

• Jueves: 25 °C / 9 °C – 20 % de probabilidad de lluvia

Además del descenso térmico, se prevé la presencia de lluvias aisladas en las cinco regiones de Coahuila, con acumulados estimados entre 0.1 y 5 milímetros. Estas precipitaciones podrían generar encharcamientos en zonas urbanas, incremento en niveles de arroyos y, de manera puntual, actividad eléctrica.

Otro de los efectos asociados al frente frío será el viento, con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora. Estas condiciones representan un riesgo potencial para la caída de árboles, postes y estructuras ligeras, así como afectaciones en la visibilidad al conducir, especialmente en tramos carreteros.

Asimismo, se advierte sobre la posible formación de bancos de niebla dispersos, lo que podría complicar la circulación vehicular durante las primeras horas del día, principalmente en carreteras y zonas de mayor altitud.

El estado cuenta con más de 100 refugios temporales que pueden activarse cuando las temperaturas alcanzan niveles de riesgo. Estos espacios están equipados para brindar atención básica a personas que lo requieran, y su ubicación puede consultarse en los canales oficiales.

La vigilancia de las condiciones meteorológicas se mantiene de forma permanente, por lo que se exhorta a la ciudadanía a seguir la información oficial y reportar cualquier emergencia al 911.