Coahuila registró 12 desapariciones de niñas y niños de 0 a 5 años en 2024

Coahuila se situó entre las cinco entidades federativas con el mayor número absoluto de niñas y niños desaparecidos o no localizados de entre 0 y 5 años en 2024.

Según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda, la entidad coahuilense reportó 12 casos de menores no localizados en dicho rango de edad durante 2024. Esta cifra la colocó a la par de Zacatecas (12 casos) y solo por debajo del Estado de México (171 casos), Ciudad de México (62 casos) e Hidalgo (26 casos). A nivel nacional, la incidencia de este tipo de delito aumentó un 7% entre 2022 y 2024, pasando de 368 a 392 casos.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, séptimo lugar nacional en sífilis con 1,004 casos durante 2025

El informe de Early Institute destaca que, a pesar de la meta nacional de reducir en un 50% los casos de desapariciones de menores de seis años para 2030, la tendencia de crecimiento nacional es preocupante. La exigencia de estrategias de seguridad y prevención adaptadas a los contextos específicos de cada entidad se vuelve esencial para garantizar entornos seguros.

INCIDENCIA DE DELITOS CONTRA MENORES DE CUATRO AÑOS

En el panorama de la procuración de justicia estatal, Coahuila registró un total de 265 carpetas de investigación o averiguaciones previas por delitos cometidos contra niñas y niños de 0 a 4 años durante 2023, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración y Justicia Estatal del Inegi.

Si bien el total de delitos a nivel nacional para este segmento poblacional disminuyó en 6.1% en 2023 con respecto a 2022, el total de casos en Coahuila representa una parte del universo de 17,201 carpetas registradas en todo el país, que fue encabezado por Nuevo León con 2,411 casos. Los delitos más frecuentes a nivel nacional contra este grupo de edad fueron los cometidos contra la familia (41%), la libertad personal (19%) y la libertad y seguridad sexual (17%).

BAJOS NIVELES DE POBREZA EN LA PRIMERA INFANCIA

El escenario de inseguridad contrasta con los indicadores de desarrollo social y bienestar en la primera infancia. En 2024, Coahuila figuró entre las entidades con los niveles más bajos de pobreza en la primera infancia, registrando una prevalencia por debajo del 25%.

Utilizando la medición de la pobreza multidimensional, que evalúa el bienestar económico y el ejercicio de derechos sociales como salud, educación y alimentación, Coahuila se encuentra entre las entidades que registraron pequeñas mejoras en la reducción de la pobreza entre 2018 y 2024.

Los niveles más bajos de pobreza en el país se concentran en el noroeste y norte, donde Coahuila se agrupa con Baja California (16.9%), Baja California Sur (17.0%) y Nuevo León (17.3%), además de Sonora y Chihuahua, todas con cifras inferiores al 25%. Esta tendencia de reducción de pobreza se ha observado en casi todas las entidades, si bien Coahuila se ubicó en el rango de “pequeñas mejoras”.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncia menor presunta sedación y abuso durante convivencia en Piedras Negras

RETOS EN CARENCIAS SOCIALES Y SALUD

A pesar de la reducción generalizada de la pobreza en el país, el análisis revela alertas significativas en derechos sociales a nivel nacional. La carencia por acceso a servicios de salud se disparó un 115% entre 2018 y 2024, y el número promedio de carencias sociales por niño o niña subió un 10% en el mismo periodo.

Para atender estos desequilibrios, las recomendaciones del Early Institute apuntan a una clara prioridad en cerrar la brecha en servicios de salud y combatir la acumulación de carencias con un enfoque territorial y de derechos. Además, menciona que se requiere ampliar el presupuesto de las Procuradurías de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y desplegar acciones coordinadas de prevención para garantizar entornos seguros, dada la alta incidencia de violencia y desapariciones.