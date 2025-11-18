Coahuila, séptimo lugar nacional en sífilis con 1,004 casos durante 2025

Coahuila se posicionó en el séptimo lugar nacional en casos confirmados de sífilis durante 2025, con un total de 1,004 diagnósticos acumulados entre enero y octubre. De acuerdo con los datos oficiales, 492 corresponden a hombres y 512 a mujeres, lo que refleja una distribución prácticamente equilibrada y un repunte entre la población femenina. Esta tendencia coloca a la entidad dentro del grupo de estados del norte y centro–occidente donde se concentra casi la mitad de los casos registrados en el país.

La sífilis, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una infección bacteriana de transmisión sexual que frecuentemente cursa sin síntomas o con señales poco perceptibles, lo que facilita su propagación. El organismo estima que, a nivel global, alrededor de 8 millones de personas de entre 15 y 49 años contrajeron la enfermedad en 2022.

En México, las cifras muestran un crecimiento sostenido. El Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud reportó 18,083 casos confirmados de sífilis adquirida hasta la semana 44 de 2025, lo que significa un incremento de 17.52% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 15,386 contagios. El Anuario de Morbilidad indicó que en 2024 se contabilizaron 18,384 casos en todo el año, cifra que prácticamente ya fue alcanzada en los primeros diez meses del ciclo actual.

A nivel estatal, Jalisco encabeza la lista con 1,851 casos; le siguen Ciudad de México (1,609), Baja California (1,329), Tamaulipas (1,050), Guanajuato (1,019) y Nuevo León (1,005). Coahuila aparece inmediatamente después con 1,004 contagios. En varias de estas entidades, como Jalisco, Guanajuato y Sinaloa, el número de mujeres afectadas supera al de los hombres, lo que evidencia desigualdades relacionadas con el acceso a servicios de salud, condiciones de negociación sexual y vulnerabilidades sociales acumuladas.

SÍNTOMAS DE LA SÍFILIS: SEÑALES TEMPRANAS QUE NO DEBEN IGNORARSE

La sífilis puede iniciar con una úlcera indolora en genitales, boca o ano, seguida por erupciones en manos y pies, fiebre, inflamación de ganglios, fatiga y dolor muscular. En etapas posteriores, sin tratamiento, puede afectar órganos internos y el sistema nervioso.

Ante cualquier síntoma o contacto de riesgo, se recomienda acudir de inmediato a una unidad de salud para realizarse pruebas, evitar el contacto sexual hasta recibir diagnóstico y seguir estrictamente el esquema de tratamiento indicado por personal médico.

JÓVENES REGISTRAN EL MAYOR REPUNTE EN CASOS DE SÍFILIS

Las estadísticas también muestran que la sífilis afecta principalmente a personas jóvenes. En 2024, la incidencia nacional por edad fue mayor entre los grupos de 20 a 24 años (34.71 casos por cada 100 mil habitantes), 25 a 44 años (24.95) y 15 a 19 años (15.9). Factores como el inicio temprano de la vida sexual, la falta de educación sexual integral, el estigma, el consumo recreativo de alcohol y drogas, además de la escasa frecuencia en pruebas de detección rápida, elevan la exposición al riesgo.

El aumento entre mujeres está vinculado, en parte, al tamizaje prenatal, pero también a redes sexuales más complejas y a condiciones de desigualdad. Especialistas advierten que estos patrones incrementan la posibilidad de sífilis congénita y ponen en evidencia fallas en la prevención temprana.

La acumulación acelerada de casos en 2025 confirma que la respuesta actual requiere fortalecerse, con estrategias de detección oportuna, atención accesible y un enfoque territorial que considere los factores sociales y de género que influyen en la expansión de esta infección.

