Arranca en Saltillo el Mercadito Mejora 2026: más de 98 mil familias beneficiadas en Coahuila

Desde Saltillo inició el calendario 2026 del programa Mercadito Mejora en tu colonia, estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas a través de Mejora Coahuila, coordinada por Gabriel Elizondo, con el propósito de fortalecer la economía de los hogares mediante la oferta de productos esenciales a precios accesibles.

En su trayectoria, el programa ha realizado más de 447 ediciones en distintas regiones del estado, beneficiando a más de 98 mil familias con la comercialización de más de 100 artículos de la canasta básica y otros insumos de uso cotidiano.

TE PUEDE INTERESAR: Sería después de mayo la apertura de la frontera de EU al ganado mexicano: Desarrollo Rural de Coahuila

ECONOMÍA FAMILIAR

El Mercadito Mejora recorre colonias, barrios y ejidos de todas las regiones de Coahuila, donde ofrece frutas, verduras, abarrotes, artículos de limpieza, productos para el hogar y materiales de construcción, entre otros, con precios por debajo del mercado convencional.

Durante la primera edición del año, celebrada en la colonia Provivienda, el coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, subrayó que el programa representa una política pública de proximidad social.

“Fruta, verdura, abarrotes, artículos para el hogar y mucho más, a precios bajos, los encuentras solo en el Mercadito Mejora, donde compras más y gastas menos, con productos de calidad para las familias en este 2026”, expresó.

El funcionario destacó que el objetivo central es contribuir a aliviar la presión económica en los hogares, especialmente ante el encarecimiento de productos básicos, mediante esquemas de apoyo directo y sin intermediarios.

RESPALDO INSTITUCIONAL Y TRABAJO COORDINADO

En el arranque también participó la presidenta del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, quien reiteró el compromiso del Poder Legislativo para respaldar acciones que incidan de manera tangible en el bienestar social.

“Desde el Congreso del Estado estamos comprometidos a respaldar todas las acciones que ayuden directamente a las familias. Programas como Mercadito Mejora hacen la diferencia porque llevan productos de calidad a precios accesibles y fortalecen la economía del hogar”, afirmó.