Arranca en Saltillo el Mercadito Mejora 2026: más de 98 mil familias beneficiadas en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 6 febrero 2026
    Arranca en Saltillo el Mercadito Mejora 2026: más de 98 mil familias beneficiadas en Coahuila
    Autoridades estatales y municipales acompañaron la jornada que arrancó en la colonia Provivienda, que acerca más de 100 productos básicos a bajo costo para las familias coahuilenses. FOTO: CORTESÍA

El programa estatal suma 447 ediciones y acerca más de 100 productos de la canasta básica a bajo costo; autoridades destacan su impacto directo en la economía familiar

Desde Saltillo inició el calendario 2026 del programa Mercadito Mejora en tu colonia, estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas a través de Mejora Coahuila, coordinada por Gabriel Elizondo, con el propósito de fortalecer la economía de los hogares mediante la oferta de productos esenciales a precios accesibles.

En su trayectoria, el programa ha realizado más de 447 ediciones en distintas regiones del estado, beneficiando a más de 98 mil familias con la comercialización de más de 100 artículos de la canasta básica y otros insumos de uso cotidiano.

TE PUEDE INTERESAR: Sería después de mayo la apertura de la frontera de EU al ganado mexicano: Desarrollo Rural de Coahuila

ECONOMÍA FAMILIAR

El Mercadito Mejora recorre colonias, barrios y ejidos de todas las regiones de Coahuila, donde ofrece frutas, verduras, abarrotes, artículos de limpieza, productos para el hogar y materiales de construcción, entre otros, con precios por debajo del mercado convencional.

Durante la primera edición del año, celebrada en la colonia Provivienda, el coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, subrayó que el programa representa una política pública de proximidad social.

“Fruta, verdura, abarrotes, artículos para el hogar y mucho más, a precios bajos, los encuentras solo en el Mercadito Mejora, donde compras más y gastas menos, con productos de calidad para las familias en este 2026”, expresó.

El funcionario destacó que el objetivo central es contribuir a aliviar la presión económica en los hogares, especialmente ante el encarecimiento de productos básicos, mediante esquemas de apoyo directo y sin intermediarios.

RESPALDO INSTITUCIONAL Y TRABAJO COORDINADO

En el arranque también participó la presidenta del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, quien reiteró el compromiso del Poder Legislativo para respaldar acciones que incidan de manera tangible en el bienestar social.

“Desde el Congreso del Estado estamos comprometidos a respaldar todas las acciones que ayuden directamente a las familias. Programas como Mercadito Mejora hacen la diferencia porque llevan productos de calidad a precios accesibles y fortalecen la economía del hogar”, afirmó.

$!Gabriel Elizondo encabezó en la colonia Provivienda el arranque 2026 del programa Mercadito Mejora en tu colonia.
Gabriel Elizondo encabezó en la colonia Provivienda el arranque 2026 del programa Mercadito Mejora en tu colonia. FOTO: CORTESÍA

Morales Núñez enfatizó que, en coordinación con Mejora Coahuila y los ayuntamientos, se continuará fortaleciendo la presencia territorial de este tipo de estrategias sociales.

En el evento estuvieron presentes Eduardo Morelos Jiménez, representante del alcalde Javier Díaz y séptimo regidor del Ayuntamiento; Marisol Martínez González, secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas; Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; así como integrantes del equipo Mejora.

Con el arranque 2026, el Gobierno del Estado reafirma su apuesta por programas de alcance comunitario que buscan generar ahorro inmediato en los hogares y fortalecer el tejido social desde el territorio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ofertas
Economía
mercados

Localizaciones


Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
SRE: Mirando a lo lejos

SRE: Mirando a lo lejos
true

Amparan a Adán y a la 4T una rampante impunidad
true

POLITICÓN: De alcaldes a peces gordos... ¿Operación Enjambre apunta a más estados?
Familiares de la propietaria denunciaron que personas ajenas derribaron parte de la barda del inmueble ubicado en la calle Evaristo Madero 921, en el centro de Saltillo.

Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo
Stellantis está reconociendo que sus activos valen menos después de fuertes inversiones para la producción de vehículos eléctricos.

Stellantis cae por 26 mil 500 mdd debido a retirada de vehículos eléctricos
¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la firma del histórico acuerdo comercial que busca estrechar los vínculos económicos entre ambas naciones.

Argentina y EU firman un amplio acuerdo comercial que profundiza su alianza
El conflicto en Ucrania y otras tensiones globales contrastan con la “neutralidad política” que el Comité Olímpico Internacional intenta promover en Milán-Cortina.

Los Juegos Olímpicos promueven la armonía mundial. El mundo va en dirección opuesta