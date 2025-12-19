Santa y corporaciones de seguridad encabezaron desfile navideño en Saltillo

    Participaron alrededor de 40 carros alegóricos y más de 200 personas caracterizadas. FOTO: CORTESÍA

Los asistentes disfrutaron personajes navideños, carros temáticos y música alusiva a la temporada

Este viernes, el espíritu navideño recorrió las principales calles de Saltillo con la realización del tradicional desfile organizado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyo propósito fue ofrecer un espacio de convivencia y esparcimiento para las familias de la capital coahuilense.

El evento dio inicio alrededor de las 17:00 horas y contó con la participación de cerca de 40 carros alegóricos, así como más de 200 personas caracterizadas con motivos alusivos a la temporada. En el desfile participaron unidades de la Policía Municipal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y el Cuerpo de Bomberos, todas decoradas con luces y adornos navideños.

El contingente partió desde las inmediaciones del Centro de Control y Comando (C2) y avanzó hacia el primer cuadro de la ciudad. A su paso, cientos de personas se congregaron en vialidades como Pérez Treviño, Allende, Victoria y Guillermo Purcell para disfrutar del espectáculo. El desfile fue encabezado por un grupo de Santa Claus motorizados, quienes se convirtieron en una de las principales atracciones, especialmente para los más pequeños.

$!En el desfile intervinieron la Policía Municipal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Bomberos.
En el desfile intervinieron la Policía Municipal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Bomberos. FOTO: CORTESÍA

“Es un desfile que ya esperamos cada año. Los niños estaban muy emocionados desde que su papá les dijo que los iba a traer a ver a Santa”, comentó Itzel Ramos, vecina de la colonia 2000.

Alrededor de las 18:30 horas, el recorrido continuó por el bulevar Venustiano Carranza, donde el público pudo apreciar a elementos de seguridad caracterizados como personajes emblemáticos de la temporada, entre ellos el Grinch y agentes vestidos de Santa Claus. También desfilaron carros alegóricos con figuras de dinosaurios, símbolo representativo de la región, además de Rodolfo el Reno, monos de nieve y personajes contemporáneos como Beli y Beto.

La música acompañó el trayecto con villancicos tradicionales como El Burrito Sabanero, mientras los oficiales realizaban coreografías y repartían dulces entre las niñas y los niños que se dieron cita para presenciar el desfile.

$!Santa Claus motorizados encabezaron el contingente y fueron la principal atracción para los niños.
Santa Claus motorizados encabezaron el contingente y fueron la principal atracción para los niños. FOTO: CORTESÍA

Convivencia y derrama económica

Además del componente recreativo, el desfile tuvo un impacto social, ya que los elementos de seguridad recolectaron y distribuyeron dulces a lo largo del recorrido. Los asistentes también se sumaron al ambiente festivo utilizando serpentinas y espuma al paso de los vehículos.

El evento generó, además, una derrama económica para el comercio informal, ya que desde horas previas las familias acudieron a consumir antojitos como elotes, frituras y churros. Los puntos de mayor afluencia, como la zona de Parque Centro, concentraron a numerosos vendedores ambulantes.

El desfile concluyó cerca de las 20:05 horas frente a Parque Centro, sobre el bulevar Galerías. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la jornada se desarrolló sin incidentes y, al finalizar, los asistentes pudieron acercarse a los elementos de seguridad para saludarlos y tomarse fotografías, cerrando así una noche de celebración y convivencia familiar.

