Crece 20 por ciento la demanda de cenas navideñas en Saltillo; se pierde la tradición de cocinar en casa

La demanda de cenas navideñas preparadas en Saltillo ha crecido alrededor de un 20 por ciento en los últimos 3 años, reflejando un cambio en las tradiciones de las familias saltillenses que han optado por contratar servicios externos en lugar de cocinar en casa.

La chef Amanda Covarrubias, quien también cuenta con este servicio durante las fiestas decembrinas, señaló que este incremento se ha mantenido de manera constante desde 2022. De acuerdo con su experiencia, el fenómeno responde a una búsqueda de practicidad en las familias, pero principalmente debido a la pérdida de la tradición culinaria asociada a la Navidad.

TE PUEDE INTERESAR: Se encarecen 17% cenas de Navidad y Año Nuevo en México

“Ya se está perdiendo un poquito esa tradición de cocinar, de reunirse a preparar la cena; por un lado es malo porque se va perdiendo parte de nuestra cultura gastronómica navideña”, expresó.

Covarrubias explicó que uno de los factores podría ser la incorporación de las mujeres al ámbito laboral que ha modificado la dinámica familiar, influyendo en la forma en que se organizan las celebraciones, aunque consideró que esta no sería la principal causa, sino que se trata de un fenómeno más amplio y global, en el que cocinar en casa ha dejado de ser una práctica cotidiana.

Esto, señaló, ha generado una amplia oferta gastronómica en la ciudad. Actualmente, los consumidores pueden encontrar opciones para todos los presupuestos, desde cenas básicas y económicas hasta propuestas gourmet, lo que ha fortalecido el sector culinario durante la temporada decembrina.

Una cena típica para 15 personas, por ejemplo, explicó que este año puede encontrarse desde los 2 mil 400 pesos, con opciones que alcanzan los 3 mil 800 o hasta 5 mil pesos, dependiendo del menú y el nivel de especialización. Según la chef, las cenas gourmet son las más solicitadas, lo que demuestra que en Saltillo existe disposición para invertir en productos y servicios de calidad para las celebraciones navideñas.