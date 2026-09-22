DIF Coahuila busca mediación escolar y salud mental como parte de estrategia de cultura de paz
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Una jornada de capacitación reunió en Torreón a docentes, futuros profesores y profesionales de la educación
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer las herramientas para la resolución pacífica de conflictos en las comunidades educativas, se realizó en Torreón una jornada de capacitación sobre Cultura de Paz y Mediación Escolar Inclusiva, dirigida a docentes, futuros profesores y profesionales de la educación.
Durante el evento, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó la importancia de que las escuelas atiendan tanto el rendimiento académico como el bienestar socioemocional de niñas, niños y jóvenes para favorecer la convivencia.
Según la información difundida, la estrategia abarca cuatro temas clave:
Prevención integral: La capacitación forma parte de acciones orientadas al cuidado de la salud mental y a la reconstrucción del tejido social desde las aulas.
Comunicación asertiva: Busca fortalecer entre estudiantes y docentes la empatía, la escucha activa y el diálogo para abordar los conflictos sin recurrir a la agresividad.
Impacto comunitario: Las habilidades desarrolladas en la escuela pueden trasladarse a los hogares y favorecer las relaciones familiares y vecinales.
Trabajo interinstitucional: Las acciones se coordinan entre el DIF Coahuila, los sistemas municipales y las secretarías de Educación y Salud.
“No podemos eliminar los conflictos, pero podemos ayudar a que se resuelvan de una mejor manera sin que escalen”, enfatizó Salinas Valdés, al señalar que la cultura de paz se basa en el respeto a las diferencias.
La funcionaria también señaló que los planteles educativos representan espacios con amplio alcance para trabajar en la prevención y el bienestar de niñas, niños y jóvenes, por lo que, dijo, el estado continuará con este tipo de actividades formativas.