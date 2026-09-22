DIF Coahuila busca mediación escolar y salud mental como parte de estrategia de cultura de paz

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    DIF Coahuila busca mediación escolar y salud mental como parte de estrategia de cultura de paz
    Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria de DIF Coahuila, participó en la jornada de capacitación sobre Cultura de Paz y Mediación Escolar Inclusiva realizada en Torreón. SANDRA GÓMEZ

Una jornada de capacitación reunió en Torreón a docentes, futuros profesores y profesionales de la educación

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer las herramientas para la resolución pacífica de conflictos en las comunidades educativas, se realizó en Torreón una jornada de capacitación sobre Cultura de Paz y Mediación Escolar Inclusiva, dirigida a docentes, futuros profesores y profesionales de la educación.

Durante el evento, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó la importancia de que las escuelas atiendan tanto el rendimiento académico como el bienestar socioemocional de niñas, niños y jóvenes para favorecer la convivencia.

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Según la información difundida, la estrategia abarca cuatro temas clave:

Prevención integral: La capacitación forma parte de acciones orientadas al cuidado de la salud mental y a la reconstrucción del tejido social desde las aulas.

Comunicación asertiva: Busca fortalecer entre estudiantes y docentes la empatía, la escucha activa y el diálogo para abordar los conflictos sin recurrir a la agresividad.

Impacto comunitario: Las habilidades desarrolladas en la escuela pueden trasladarse a los hogares y favorecer las relaciones familiares y vecinales.

Trabajo interinstitucional: Las acciones se coordinan entre el DIF Coahuila, los sistemas municipales y las secretarías de Educación y Salud.

“No podemos eliminar los conflictos, pero podemos ayudar a que se resuelvan de una mejor manera sin que escalen”, enfatizó Salinas Valdés, al señalar que la cultura de paz se basa en el respeto a las diferencias.

La funcionaria también señaló que los planteles educativos representan espacios con amplio alcance para trabajar en la prevención y el bienestar de niñas, niños y jóvenes, por lo que, dijo, el estado continuará con este tipo de actividades formativas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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