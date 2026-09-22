DIF Coahuila busca mediación escolar y salud mental como parte de estrategia de cultura de paz

Durante el evento, la presidenta honoraria del DIF Coahuila , Liliana Salinas Valdés, destacó la importancia de que las escuelas atiendan tanto el rendimiento académico como el bienestar socioemocional de niñas, niños y jóvenes para favorecer la convivencia.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer las herramientas para la resolución pacífica de conflictos en las comunidades educativas, se realizó en Torreón una jornada de capacitación sobre Cultura de Paz y Mediación Escolar Inclusiva, dirigida a docentes, futuros profesores y profesionales de la educación.

Según la información difundida, la estrategia abarca cuatro temas clave:

Prevención integral: La capacitación forma parte de acciones orientadas al cuidado de la salud mental y a la reconstrucción del tejido social desde las aulas.

Comunicación asertiva: Busca fortalecer entre estudiantes y docentes la empatía, la escucha activa y el diálogo para abordar los conflictos sin recurrir a la agresividad.

Impacto comunitario: Las habilidades desarrolladas en la escuela pueden trasladarse a los hogares y favorecer las relaciones familiares y vecinales.

Trabajo interinstitucional: Las acciones se coordinan entre el DIF Coahuila, los sistemas municipales y las secretarías de Educación y Salud.

“No podemos eliminar los conflictos, pero podemos ayudar a que se resuelvan de una mejor manera sin que escalen”, enfatizó Salinas Valdés, al señalar que la cultura de paz se basa en el respeto a las diferencias.

La funcionaria también señaló que los planteles educativos representan espacios con amplio alcance para trabajar en la prevención y el bienestar de niñas, niños y jóvenes, por lo que, dijo, el estado continuará con este tipo de actividades formativas.