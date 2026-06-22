Coahuila se consolida como referente de desarrollo y seguridad, afirma Gobernador

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    Coahuila se consolida como referente de desarrollo y seguridad, afirma Gobernador
    El mandatario destacó la importancia de mantener una relación de colaboración y entendimiento con Estados Unidos. CORTESÍA

Destaca Manolo Jiménez Salinas blindaje e inversiones frente a retos internacionales

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, afirmó en Saltillo que la entidad se mantiene como uno de los mejores estados del país para vivir e invertir, gracias al trabajo coordinado entre la sociedad, la iniciativa privada y los distintos niveles de gobierno.

“Hoy, sin duda, Coahuila es de los mejores lugares de México para vivir y para invertir”, expresó el mandatario estatal, al destacar que la fortaleza de la entidad se sustenta en la colaboración entre los sectores productivos, la ciudadanía y las instituciones gubernamentales.

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Jiménez Salinas señaló que los indicadores económicos y sociales reflejan un panorama favorable para Coahuila, con estabilidad y crecimiento en diversos rubros. Sin embargo, reconoció que aún existen áreas de oportunidad que requieren atención y en las que su administración continuará trabajando de manera permanente.

“Vienen las encuestas y vamos bien gracias a un trabajo en equipo, a una fórmula que tenemos aquí”, comentó el gobernador, al reiterar que el principal objetivo de su gobierno es impulsar el desarrollo integral de la entidad y mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

RELACIÓN BINACIONAL Y SEGURIDAD

En relación con los retos que enfrenta la entidad en materia comercial y fronteriza, el mandatario destacó la importancia de mantener una relación de colaboración y entendimiento con Estados Unidos, al considerar que ambos países mantienen una estrecha interdependencia económica.

“No puede haber confrontación, no puede haber mensajes de reto ni mensajes de desafío”, señaló Jiménez Salinas al referirse a la política exterior, al tiempo que subrayó la necesidad de privilegiar el diálogo y la cooperación para evitar afectaciones a los sectores exportadores de la región.

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Finalmente, destacó que la seguridad continúa siendo una de las principales prioridades de su administración, ya que constituye un factor fundamental para atraer inversiones, generar empleos y fortalecer el desarrollo económico.

En ese sentido, adelantó que el blindaje de seguridad en Coahuila se reforzará mediante proyectos de proximidad policial y acciones coordinadas en los distintos municipios del estado.

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Manolo Jiménez Salinas

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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