Coahuila se consolida como referente de desarrollo y seguridad, afirma Gobernador

“Hoy, sin duda, Coahuila es de los mejores lugares de México para vivir y para invertir”, expresó el mandatario estatal, al destacar que la fortaleza de la entidad se sustenta en la colaboración entre los sectores productivos, la ciudadanía y las instituciones gubernamentales.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, afirmó en Saltillo que la entidad se mantiene como uno de los mejores estados del país para vivir e invertir, gracias al trabajo coordinado entre la sociedad, la iniciativa privada y los distintos niveles de gobierno.

Jiménez Salinas señaló que los indicadores económicos y sociales reflejan un panorama favorable para Coahuila, con estabilidad y crecimiento en diversos rubros. Sin embargo, reconoció que aún existen áreas de oportunidad que requieren atención y en las que su administración continuará trabajando de manera permanente.

“Vienen las encuestas y vamos bien gracias a un trabajo en equipo, a una fórmula que tenemos aquí”, comentó el gobernador, al reiterar que el principal objetivo de su gobierno es impulsar el desarrollo integral de la entidad y mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

RELACIÓN BINACIONAL Y SEGURIDAD

En relación con los retos que enfrenta la entidad en materia comercial y fronteriza, el mandatario destacó la importancia de mantener una relación de colaboración y entendimiento con Estados Unidos, al considerar que ambos países mantienen una estrecha interdependencia económica.

“No puede haber confrontación, no puede haber mensajes de reto ni mensajes de desafío”, señaló Jiménez Salinas al referirse a la política exterior, al tiempo que subrayó la necesidad de privilegiar el diálogo y la cooperación para evitar afectaciones a los sectores exportadores de la región.