Coahuila: Se disparan 86% intentos de suicidios por toma de pastillas

Los intentos de suicidio mediante la ingesta de medicamentos se han disparado durante 2025 en Coahuila, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Salud federal. Entre enero y octubre de este año se han documentado 322 casos, mientras que en el mismo periodo de 2024 se contabilizaron 173, lo que representa un incremento de casi el doble.

De los 322 intentos atendidos en clínicas y hospitales del estado, 214 corresponden a mujeres y 108 a hombres, confirmando que el fenómeno afecta principalmente al sector femenino.

Las autoridades sanitarias detallaron que los intentos no estuvieron relacionados con el consumo de narcóticos, sino con medicamentos de uso controlado o prescritos para otros padecimientos, utilizados en dosis elevadas o combinaciones peligrosas con el fin de atentar contra la vida.

A esta cifra se suman 271 casos más registrados por otros métodos, que implican un mayor nivel de daño físico. Entre ellos, destacan 69 intentos mediante lesiones con objetos punzocortantes o contundentes, cifra ligeramente superior a los 63 reportados en 2024.

Por otro lado, los intentos de suicidio con arma de fuego disminuyeron considerablemente: tres casos en 2025, frente a diez del año anterior

Saltar de puente. Se han documentado quince casos contra los diez del año pasado. La intoxicación a través de narcóticos bajó de 133 a 119 y en el caso de ahorcamiento el número de atenciones ha sido de 66 personas. En 2024 fueron 137.

Las autoridades precisaron que todos los registros corresponden a intentos de suicidio no consumados, es decir, personas que sobrevivieron y recibieron atención médica o psicológica tras el incidente.

No obstante, los datos confirman una tendencia preocupante en el uso de fármacos como principal medio para intentar quitarse la vida.

Aunque en el sector privado las consultas con psicólogos o psiquiatras tienen un costo promedio de 400 pesos, las autoridades insisten en que Coahuila cuenta con servicios gratuitos y una línea de ayuda permanente.

La Línea de la Vida, disponible las 24 horas del día y los 365 días del año, brinda acompañamiento psicológico y atención inmediata ante crisis emocionales. El número de contacto es 800 822 3737.