Sarampión en México: Alertan expertos por ‘triunfalismo excesivo’

“La transmisión sigue activa. En 2025 el mayor número de casos que se confirmaron fue en la semana epidemiológica 17, con 320 casos, y en 2026, la semana pasada, confirmaron más de 600 casos; entonces, no veo que esté a la baja” , advirtió Jesús Felipe González Roldán, expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.

Ante el elevado número de casos de sarampión que todavía se registran en México, con un acumulado de poco más de 15 mil reportes confirmados desde el 1 de enero de 2025, las autoridades sanitarias no deben caer en “triunfalismos excesivos”, alertaron expertos.

Según el más reciente informe epidemiológico, mientras de enero a diciembre de 2025 el país acumuló 6 mil 460 casos, en solo tres meses de 2026 se han sumado 8 mil 526 reportes positivos.

“No podemos caer en triunfalismos excesivos cuando es claro que sigues teniendo una epidemia de sarampión en México, con casi 15 mil casos y 36 defunciones acumuladas en las 32 entidades y 458 municipios” , enfatizó el experto en salud pública.

González Roldán demostró irresponsable el anuncio de las autoridades de salud de que la transmisión de la enfermedad va a la baja, ya que en 2025 la semana que registró el mayor número de casos fue de 265, mientras que en la última semana de marzo de 2026 se confirmaron más de 600.

El especialista advirtió que el año pasado la Secretaría aseguró, en octubre de 2025, que tenían controlado el brote y no fue así.

“No se puede decir eso y más cuando tienes el mayor número de casos en Jalisco, Ciudad de México y Chiapas por el número de población que todavía puedes tener de susceptibles; es decir, población que no está vacunada” , aseveró.