Anuncia Sheinbaum segunda fase de investigación para fracking

La Mandataria explicó que un grupo de científicos ya concluyó un primer análisis técnico sobre el tema, y adelantó que los resultados serán presentados públicamente en una mañanera.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal realizará una segunda fase de investigación sobre la explotación de gas no convencional mediante fractura hidráulica, antes de tomar una decisión sobre la viabilidad de aplicar esa tecnología en México.

“Ya tienen un primer análisis, un primer avance de qué tipo de tecnología se usan ahora, en dónde es factible, en dónde de plano no es factible hacerlo en México, aunque haya reservas de gas por razones ambientales”, afirmó.

“Lo vamos a presentar aquí, porque queremos siempre ser muy abiertos y después viene una segunda fase, también de investigación. No es que con lo que digan ya vamos, sino hay una serie de orientaciones que vamos a tomar en cuenta y que se van a presentar aquí en la mañanera”.

Sheinbaum expuso que el estudio inicial también evalúa las condiciones que tendrían que cumplirse para una eventual explotación de esos recursos.

“Las consideraciones previas que deben de tomarse, qué características debe tener, si hay agua, si no hay agua, de dónde debe venir el agua, cómo debe reciclarse el agua”, aseveró.

En conferencia, la Presidenta fue cuestionada sobre un desplegado publicado la semana pasada por algunos integrantes del comité encargado de analizar el tema, quienes recomendaron a su Gobierno no recurrir al fracking.

La Mandataria mencionó que, además del grupo original, se incorporaron investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional a los trabajos relacionados con energía y fuentes renovables.

También se escuchará, aseguró, los argumentos de organizaciones y especialistas que se oponen al uso de la fractura hidráulica.

Sheinbaum sostuvo que el análisis forma parte de una discusión más amplia sobre el futuro energético del País y la necesidad de garantizar el abasto de combustibles.

“Para nosotros es muy importante también, aunque se va a reducir el consumo de gas para la generación eléctrica, es muy importante la soberanía energética”, afirmó.

Sheinbaum dijo que cualquier decisión deberá equilibrar tres objetivos: seguridad energética, bienestar social y protección ambiental.

Aunque reconoció que los especialistas que emitieron el desplegado se pronunciaron en principio contra el uso del fracking, insistió en que el Gobierno revisará primero las conclusiones del grupo científico antes de definir una postura.