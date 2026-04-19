Coahuila: Se reúne Manolo Jiménez con posibles ‘gallos’ del PRI a diputaciones locales

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se reunió con priistas de todas las regiones del estado, quienes se perfilan como candidatos en la próxima elección de diputados que se celebrará en Coahuila este año.

“Muy buena plática con grandes amig@s con quienes hemos trabajado en equipo por muchos años para bien de nuestra gente. Coincidimos que #Coahuila es de los mejores estados del país para vivir con nuestras familias, por ello lo tenemos que cuidar y defender siempre. ¡Qué gusto saludarl@s!”, publicó el mandatario estatal en redes sociales.