Coahuila: Se reúne Manolo Jiménez con posibles ‘gallos’ del PRI a diputaciones locales

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 19 abril 2026
    Coahuila: Se reúne Manolo Jiménez con posibles ‘gallos’ del PRI a diputaciones locales
    Jiménez señaló que son personas con las que ha hecho equipo por el bien de Coahuila. TOMADA DE REDES

Para este lunes 20 de abril se tiene previsto que el PRI Coahuila tome protesta a sus candidatos para la elección de junio próximo

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se reunió con priistas de todas las regiones del estado, quienes se perfilan como candidatos en la próxima elección de diputados que se celebrará en Coahuila este año.

“Muy buena plática con grandes amig@s con quienes hemos trabajado en equipo por muchos años para bien de nuestra gente. Coincidimos que #Coahuila es de los mejores estados del país para vivir con nuestras familias, por ello lo tenemos que cuidar y defender siempre. ¡Qué gusto saludarl@s!”, publicó el mandatario estatal en redes sociales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/buscando-mejorar-su-transporte-torreon-analiza-modelo-de-saltillo-DB20126894

Se prevé que este lunes el PRI Coahuila tome protesta a sus 16 candidatos para la elección de junio próximo, en la que se renovará el Congreso del Estado.

Verónica Martínez, José María Morales, Eduardo Medrano, Álvaro Moreira, Cristina Amezcua, Marimar Arroyo, Luz Elena Morales, Felipe González, Guillermo Ruiz y Hugo Dávila son algunos de los que aparecen en la reunión con Jiménez Salinas.

También están Javier Navarro, Claudia Garza, Esra Cavazos, Héctor García, Sol Luna y Ximena Villarreal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Política Coahuila

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Lo comido y lo demás
true

La balada del Gansito de oro
true

La Economía Global a la Sombra de la Guerra de Medio Oriente
NosotrAs: El mundo es demasiado grande para la caja que nos dieron

NosotrAs: El mundo es demasiado grande para la caja que nos dieron
true

Artemis II: Entre la armonía de las esferas y la voluntad de poder

true

Sheinbaum: Resbalón en la mañanera

true

Queda claro que no hemos entendido nada. La necesidad que nos da la oportunidad de tocar la humildad nos lanza a la soberbia. Avatar y lo que los humanos necesitaban
true

Aseguradoras. ¿Cómplices o víctimas de la mafia que controla el TecSalud?