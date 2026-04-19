Coahuila: Se reúne Manolo Jiménez con posibles ‘gallos’ del PRI a diputaciones locales
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Para este lunes 20 de abril se tiene previsto que el PRI Coahuila tome protesta a sus candidatos para la elección de junio próximo
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se reunió con priistas de todas las regiones del estado, quienes se perfilan como candidatos en la próxima elección de diputados que se celebrará en Coahuila este año.
“Muy buena plática con grandes amig@s con quienes hemos trabajado en equipo por muchos años para bien de nuestra gente. Coincidimos que #Coahuila es de los mejores estados del país para vivir con nuestras familias, por ello lo tenemos que cuidar y defender siempre. ¡Qué gusto saludarl@s!”, publicó el mandatario estatal en redes sociales.
Se prevé que este lunes el PRI Coahuila tome protesta a sus 16 candidatos para la elección de junio próximo, en la que se renovará el Congreso del Estado.
Verónica Martínez, José María Morales, Eduardo Medrano, Álvaro Moreira, Cristina Amezcua, Marimar Arroyo, Luz Elena Morales, Felipe González, Guillermo Ruiz y Hugo Dávila son algunos de los que aparecen en la reunión con Jiménez Salinas.
También están Javier Navarro, Claudia Garza, Esra Cavazos, Héctor García, Sol Luna y Ximena Villarreal.