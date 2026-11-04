Coahuila se suma a la Rodada Nacional de Morras para Morras

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    Coahuila se suma a la Rodada Nacional de Morras para Morras
    El cartel oficial de la Rodada Nacional de Morras para Morras 2026 incluye a Coahuila en su sexta edición, que busca visibilizar la autonomía y seguridad de las ciclistas. REDES SOCIALES

El movimiento ciclista celebra su sexta edición a nivel nacional; aunque el cartel menciona a Saltillo y Torreón, la sede en la región lagunera aún no se define y podría sumarse San Buenaventura

Coahuila se unirá por primera vez a la sexta edición de la Rodada Nacional de Morras para Morras 2026, un movimiento ciclista que busca rodar juntas por la autonomía, la libertad, la seguridad y el derecho de todas las mujeres a moverse en bicicleta.

De acuerdo con la convocatoria difundida por las organizadoras nacionales, este año las calles de distintos rincones del país se llenarán de bicicletas para visibilizar la lucha por un espacio seguro en la vía pública.

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El cartel oficial de la organización incluye a Coahuila con las ciudades de Saltillo y Torreón. Sin embargo, la participación en Torreón aún no está confirmada, y se analiza la posibilidad de que el municipio de San Buenaventura sea el que se sume a la rodada en la región.

$!Desde el perfil de Movilidad Saltillo en Instagram, se comparte la información correspondiente a la rodada en la capital coahuilense.
Desde el perfil de Movilidad Saltillo en Instagram, se comparte la información correspondiente a la rodada en la capital coahuilense. REDES SOCIALES

Las organizadoras nacionales aclararon que el hecho de que una ciudad no esté contemplada en el cartel no significa que esté fuera de participar. Las colectivas locales aún pueden sumarse a la celebración. Para hacerlo, deben contactar a las organizadoras nacionales para realizar su registro correspondiente y así ampliar el movimiento.

La convocatoria, como se mencionó, señala que el objetivo de esta sexta edición es que las participantes se apropien de las calles y rueden juntas por la autonomía, la libertad y el derecho de todas a moverse en bicicleta.

Las interesadas en participar o en conformar una rodada en su comunidad pueden consultar las redes sociales oficiales del movimiento, donde se comparte la información actualizada sobre las sedes confirmadas y los horarios.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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