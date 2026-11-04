Coahuila se suma a la Rodada Nacional de Morras para Morras

Coahuila se unirá por primera vez a la sexta edición de la Rodada Nacional de Morras para Morras 2026, un movimiento ciclista que busca rodar juntas por la autonomía, la libertad, la seguridad y el derecho de todas las mujeres a moverse en bicicleta. De acuerdo con la convocatoria difundida por las organizadoras nacionales, este año las calles de distintos rincones del país se llenarán de bicicletas para visibilizar la lucha por un espacio seguro en la vía pública.

El cartel oficial de la organización incluye a Coahuila con las ciudades de Saltillo y Torreón. Sin embargo, la participación en Torreón aún no está confirmada, y se analiza la posibilidad de que el municipio de San Buenaventura sea el que se sume a la rodada en la región.

Las organizadoras nacionales aclararon que el hecho de que una ciudad no esté contemplada en el cartel no significa que esté fuera de participar. Las colectivas locales aún pueden sumarse a la celebración. Para hacerlo, deben contactar a las organizadoras nacionales para realizar su registro correspondiente y así ampliar el movimiento.

La convocatoria, como se mencionó, señala que el objetivo de esta sexta edición es que las participantes se apropien de las calles y rueden juntas por la autonomía, la libertad y el derecho de todas a moverse en bicicleta.

Las interesadas en participar o en conformar una rodada en su comunidad pueden consultar las redes sociales oficiales del movimiento, donde se comparte la información actualizada sobre las sedes confirmadas y los horarios.

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