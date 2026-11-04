Presentan Cuatro Ciénegas Trail 2027; esperan hasta 700 corredores

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con la expectativa de reunir hasta 700 corredores y generar una derrama económica cercana al millón y medio de pesos, fue presentada la cuarta edición del Cuatro Ciénegas Trail 2027. La competencia se llevará a cabo el próximo 7 de febrero en el área natural protegida de Las Playitas. En rueda de prensa, el ingeniero Enrique Ayala, presidente de la OCV Monclova; Luis González, de SERTUCO y parte del comité organizador; así como David Galván, conocido como “El Keniano”, dieron a conocer los detalles de esta carrera que busca combinar el deporte, el turismo y la conservación del medio ambiente.

La competencia arrancará a las 7:30 de la mañana y contará con tres distancias: 7, 14 y 21 kilómetros, todas dentro del área de Las Playitas, sin ingresar a las calles de la ciudad. Las inscripciones tendrán un costo de 600 pesos para los 7 kilómetros, 700 pesos para los 14 y 800 pesos para el medio maratón. El paquete incluye playera conmemorativa, medalla, acceso al área natural y seguro de gastos médicos para los participantes. Las categorías abarcan desde juvenil (hasta los 17 años), libre (18 a 29), así como 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 y 60 años y más, en las ramas varonil y femenil. Los interesados pueden registrarse en la página www.olimpictimer.com.mx o al teléfono 866 540 0400. Luis González destacó que el evento representa un compromiso con la conservación de Las Playitas, un espacio que permaneció clausurado durante años. Explicó que la carrera cuenta con los permisos correspondientes y se desarrolla bajo un esquema de coordinación con Protección Civil, Seguridad Pública, Cruz Roja y guardabosques.

El Trail 2027 tendrá también un sentido social, ya que los recursos por el acceso a Las Playitas se canalizarán a través de una asociación civil vinculada al programa Plan 2040, que trabaja en beneficio de alrededor de mil 500 niños de Cuatro Ciénegas. Enrique Ayala señaló que la competencia forma parte de los esfuerzos por fortalecer la Ruta del Desierto y mantener la actividad turística en temporadas de menor afluencia. De acuerdo con el comité, la llegada de corredores y sus acompañantes contribuirá a la ocupación hotelera y al consumo en restaurantes locales. Como atractivo adicional, se contempla la rifa de una bicicleta eléctrica.