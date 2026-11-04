Presentan Cuatro Ciénegas Trail 2027; esperan hasta 700 corredores

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Presentan Cuatro Ciénegas Trail 2027; esperan hasta 700 corredores
    Organizadores y parte del comité presentaron los detalles del Cuatrociénegas Trail 2027, que el próximo 7 de febrero espera reunir a 700 corredores en Las Playitas. LIDIET MEXICANO

La competencia se realizará el 7 de febrero en el área natural protegida de Las Playitas; habrá distancias de 7, 14 y 21 kilómetros con causa social

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con la expectativa de reunir hasta 700 corredores y generar una derrama económica cercana al millón y medio de pesos, fue presentada la cuarta edición del Cuatro Ciénegas Trail 2027. La competencia se llevará a cabo el próximo 7 de febrero en el área natural protegida de Las Playitas.

En rueda de prensa, el ingeniero Enrique Ayala, presidente de la OCV Monclova; Luis González, de SERTUCO y parte del comité organizador; así como David Galván, conocido como “El Keniano”, dieron a conocer los detalles de esta carrera que busca combinar el deporte, el turismo y la conservación del medio ambiente.

Proyectan parque eólico y nuevos empleos para Sabinas, Coahuila

La competencia arrancará a las 7:30 de la mañana y contará con tres distancias: 7, 14 y 21 kilómetros, todas dentro del área de Las Playitas, sin ingresar a las calles de la ciudad. Las inscripciones tendrán un costo de 600 pesos para los 7 kilómetros, 700 pesos para los 14 y 800 pesos para el medio maratón.

El paquete incluye playera conmemorativa, medalla, acceso al área natural y seguro de gastos médicos para los participantes. Las categorías abarcan desde juvenil (hasta los 17 años), libre (18 a 29), así como 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 y 60 años y más, en las ramas varonil y femenil. Los interesados pueden registrarse en la página www.olimpictimer.com.mx o al teléfono 866 540 0400.

Luis González destacó que el evento representa un compromiso con la conservación de Las Playitas, un espacio que permaneció clausurado durante años. Explicó que la carrera cuenta con los permisos correspondientes y se desarrolla bajo un esquema de coordinación con Protección Civil, Seguridad Pública, Cruz Roja y guardabosques.

Congreso de Coahuila designa a Ulises Cárdenas como alcalde sustituto de San Juan de Sabinas

El Trail 2027 tendrá también un sentido social, ya que los recursos por el acceso a Las Playitas se canalizarán a través de una asociación civil vinculada al programa Plan 2040, que trabaja en beneficio de alrededor de mil 500 niños de Cuatro Ciénegas.

Enrique Ayala señaló que la competencia forma parte de los esfuerzos por fortalecer la Ruta del Desierto y mantener la actividad turística en temporadas de menor afluencia. De acuerdo con el comité, la llegada de corredores y sus acompañantes contribuirá a la ocupación hotelera y al consumo en restaurantes locales. Como atractivo adicional, se contempla la rifa de una bicicleta eléctrica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Carreras
Deportes
Turismo

Localizaciones


Cuatro Ciénegas

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Unos visitantes posan junto a un robot humanoide expuesto en el estand de AIA Orbis durante el Festival de IA de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el martes 27 de octubre de 2026.

Si la IA piensa por nosotros, la democracia lo padecerá
Se retirarán dos ejecutivos históricos: Carlos Rivera (Vicepresidente de Manufactura) y Rafael Paz (Director de Jeep, Dodge y Leapmotor).

Stellantis México ajusta su estructura organizacional bajo el plan global FaSTLAne 2030
Desde antojitos por $99 pesos hasta cenas gourmet por $549, ‘Qué Comer Week’ ofrece menús para todos los gustos y presupuestos.

Regresa ‘Qué Comer Restaurant Week’ a Saltillo: conoce quién ofrece menús especiales desde $99
El Parque Fundidora volverá a convertirse en el escenario de una de las celebraciones navideñas de Monterrey. FOTOS: ARACELY CHANTAKA Y VANGUARDIA

Luztopía 2026 iluminará Monterrey con una Navidad Retro
Cita. Becky G y Karol G volverán a unir sus voces en el escenario, esta vez ante el público regiomontano.

¡Se arma el dueto! Becky G acompañará a Karol G en Monterrey
Postura. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron su rechazo a la manera en que la bioserie retrató la historia de la agrupación.

¡No es su historia! Timbiriche se deslinda de la bioserie de ViX
Lionel Scaloni comienza la reconstrucción de Argentina tras el retiro de Lionel Messi, con 28 convocados para los amistosos de noviembre.

Argentina inicia una nueva era: Scaloni revela su primera convocatoria sin Lionel Messi
Obed Vargas apenas suma 12 minutos en la temporada 2026-27 y sigue sin debutar en LaLiga.

Simeone se desvive en elogios para Obed Vargas, pero lo mantiene condenado a la banca