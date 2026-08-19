$!Coahuila: Secretaría de Salud pide reforzar cuidados ante altas temperaturas

Ante las altas temperaturas que se registran durante la temporada de calor, la Secretaría de Salud de Coahuila exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención para evitar el golpe de calor y otros padecimientos relacionados con la exposición prolongada a temperaturas elevadas. El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, señaló que la prevención es fundamental, especialmente entre niñas y niños, personas adultas mayores, quienes padecen enfermedades crónicas y quienes realizan actividades laborales o deportivas al aire libre.

Explicó que el golpe de calor se presenta cuando el organismo pierde la capacidad para regular su temperatura, por lo que recomendó evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, mantener una hidratación adecuada y utilizar ropa ligera, de colores claros y preferentemente de algodón. PREVENCIÓN ANTE EL CALOR EXTREMO Aguirre Vázquez también llamó a evitar la actividad física intensa bajo el sol y procurar permanecer en espacios frescos y ventilados. Además, pidió no dejar a personas, particularmente menores de edad, ni mascotas dentro de vehículos estacionados, debido a que la temperatura en el interior puede aumentar rápidamente y representar un riesgo para la vida.

Entre los principales signos de alerta se encuentran temperatura corporal elevada, dolor de cabeza, mareo, debilidad, confusión, náuseas, vómito y alteraciones en el estado de conciencia. Ante la aparición de estos síntomas, se debe buscar atención médica de inmediato y trasladar a la persona afectada a un sitio fresco mientras recibe ayuda.

MANTIENEN VIGILANCIA EN LAS OCHO JURISDICCIONES El titular de Salud destacó que estas acciones forman parte del enfoque preventivo impulsado por el Gobierno de Coahuila para fortalecer las políticas de salud y promover entre las familias una mayor cultura de autocuidado.

La dependencia reiteró el llamado a mantenerse atentos a las condiciones climáticas, seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y adoptar medidas para reducir los riesgos asociados con las temperaturas elevadas. Asimismo, informó que se mantiene la vigilancia epidemiológica en las ocho jurisdicciones sanitarias de la entidad, con el objetivo de atender oportunamente posibles casos relacionados con las altas temperaturas.