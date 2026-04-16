Coahuila sella alianza con la Universidad de Arizona para impulsar talento en semiconductores

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Coahuila
/ 16 abril 2026
    Coahuila sella alianza con la Universidad de Arizona para impulsar talento en semiconductores
    El gobernador firmó el acuerdo con ASU durante su gira de trabajo en Estados Unidos. CORTESÍA

Acuerdo internacional abre oportunidades en innovación, capacitación tecnológica y desarrollo industrial de alto valor

WASHINGTON, D.C.- En el marco de una gira de trabajo por Washington D.C., el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, firmó un Memorándum de Entendimiento con Arizona State University (ASU), con el objetivo de formar capital humano especializado en la industria de semiconductores.

El mandatario destacó que esta alianza representa un paso estratégico para diversificar la economía estatal, aprovechando la experiencia consolidada de regiones como Arizona en un sector clave para la economía global.

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RUTA ESTRATÉGICA HACIA LA INDUSTRIA DEL FUTURO

Jiménez Salinas subrayó que los semiconductores son esenciales en la fabricación de dispositivos electrónicos, automóviles, equipos médicos, sistemas de telecomunicaciones e inteligencia artificial, lo que posiciona a esta industria como eje central en la transformación tecnológica.

En ese sentido, explicó que el acuerdo permitirá fortalecer la vinculación entre academia e industria, mediante programas de capacitación, investigación aplicada y transferencia de conocimiento, alineados a las demandas del mercado internacional.

Acompañado por el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, y la directora de Pro Coahuila, Sofía Delgadillo Díaz, el gobernador formalizó este compromiso que busca posicionar a la entidad en cadenas globales de valor.

APUESTA POR INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

El titular del Ejecutivo estatal enfatizó que este tipo de acuerdos abren nuevas oportunidades para la atracción de inversiones de alta tecnología, además de generar empleos especializados mejor remunerados.

$!El convenio fortalece la vinculación entre academia e industria tecnológica.
El convenio fortalece la vinculación entre academia e industria tecnológica. CORTESÍA

“Estamos construyendo puentes para que Coahuila se consolide como un actor relevante en la industria del futuro, preparando a nuestras y nuestros jóvenes para integrarse a estos sectores estratégicos”, afirmó.

Con esta iniciativa, el estado avanza en su integración a la dinámica de relocalización industrial en América del Norte, fortaleciendo su competitividad en un entorno global cada vez más orientado a la innovación tecnológica.

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