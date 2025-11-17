Colectivos exigen al Congreso priorizar la seguridad vial; Coahuila sigue sin armonizar Ley de Movilidad

Coahuila cumplió tres años sin avanzar en la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. El diagnóstico más reciente —que evalúa 10 ejes y 57 criterios— coloca a la entidad con apenas tres puntos cumplidos, uno de los niveles más bajos del país. Para colectivos ciudadanos, este rezago tiene un impacto directo en la seguridad vial, la infraestructura y la protección de las personas usuarias del espacio público.

Marco Polo Hernández, integrante del colectivo Transporte Digno Saltillo, comentó que el Congreso local tiene pendiente abordar temas que son urgentes para reducir riesgos y comenzar a ordenar la infraestructura vial.

“Principalmente la aplicación por obligatoriedad incluida dentro de la ley, la norma 004 SEDATU 2023”, señaló. La norma establece cómo deben construirse calles y vialidades para garantizar seguridad a peatones, ciclistas y personas usuarias del transporte público. Específicamente, se menciona: las calles deben convertirse en la base de cualquier sistema de movilidad que permita reducir la necesidad de hacer viajes y desplazamientos de personas, bienes y mercancías.

El segundo punto es la señalización. Hernández recordó que la NOM-034-SCT2-SEDATU-2022 establece criterios universales y autoexplicativos que hoy no se aplican en el estado. “La señalización... a veces cada quien la hace como se le da Dios a entender”, dijo. Incluso mencionó que algunas autoridades continúan utilizando términos incorrectos. Comentó por ejemplo que autoridades municipales han utilizado el término “señalética”. “No. La señalética es cuando yo quiero poner una identificación para mi restaurante. La señalización debe ser universal y autoexplicable”, dijo.

La norma menciona: diseñar e implementar la señalización y los dispositivos viales en calles y carreteras de jurisdicción federal, estatal y municipal, con el propósito de delinear las características geométricas y de operación de las vías; denotar todos aquellos elementos estructurales que estén instalados dentro del derecho de vía; prevenir sobre la existencia de algún peligro potencial en la calle o carretera y su naturaleza.

Para el colectivo, otro tema clave es la necesidad de pacificar las calles mediante límites de velocidad acordes al entorno. Hernández citó el caso de la vialidad donde murió un hombre recientemente en Saltillo. “Hay un cruce peatonal y la solución de la autoridad es poner puentes antipeatonales. No. La onda es mejor poner infraestructura para que a nivel de piso pasen las personas”, expresó.

Además de la infraestructura, la armonización debe reflejarse en la operación cotidiana. Por ello, el colectivo insiste en que todos los reglamentos municipales de tránsito deben modificarse para hablar “el mismo idioma”, empezando por el uso del término siniestro vial. “A la autoridad le espanta; dice “accidente”. No, no es accidente. Nunca hay un accidente, es siniestro”, apuntó.

Hernández recordó que a nivel nacional, los siniestros viales son la primera causa de muerte en personas de 4 a 24 años y la segunda en el rango de 25 a 44 años. Para el colectivo, estos datos muestran por qué es urgente que el Congreso local retome la armonización como una prioridad y que las dependencias municipales adopten criterios técnicos que permitan calles más seguras para todas las personas.