Coahuila, sexto lugar nacional en Índice de la Paz México 2026

El informe que el instituto publica cada año se construye con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el objetivo de medir las condiciones de paz en las entidades del país a partir de datos de violencia.

El Índice de Paz México 2026, elaborado por el Institute for Economics and Peace , ubicó a Coahuila en la sexta posición nacional de las entidades con mejores indicadores de paz en el país al cierre de 2025.

Para medir ese comportamiento, el IEP analizó, a través de una metodología propia, cinco indicadores principales: homicidios, delitos con violencia, crímenes de la delincuencia organizada, delitos cometidos con armas de fuego y miedo a la violencia entre la población.

El modelo de evaluación establece que cada uno de estos rubros se calcula proporcionalmente por cada 100 mil habitantes y el informe otorga una calificación del 1 al 5, donde 1 representa el mayor nivel de paz y 5 el menor.

Dentro del ranking nacional, Coahuila obtuvo una calificación con todos estos indicadores de un nivel de paz de 2.051 puntos, al haber disminuido en diversos indicadores sus niveles de incidencia y percepción de seguridad en la ciudadanía.

Con este indicador, se colocó a Coahuila en el sexto lugar con mejores indicadores, por debajo de Yucatán, que es la entidad más pacífica al tener 1.279 de calificación; Chiapas, con 1.708; Tlaxcala, con 1.728; Durango, con 1.868; y Campeche, con 1.930 puntos, estados que obtuvieron mejores niveles de paz en la medición general del año 2025.

En contraste, las seis entidades con peores índices de paz en México son Colima, con 4.579 puntos; Sinaloa, con 4.364; Guanajuato, con 4.269; Morelos, con 4.142; Baja California, con 3.712; y Quintana Roo, con 3.496.

En el desglose de indicadores, Coahuila obtuvo una calificación de 1.154 en homicidios, 2.698 en crímenes de la delincuencia organizada y 3.013 en delitos con violencia, siendo este último el rubro con el puntaje más alto entre los cinco evaluados.