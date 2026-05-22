Coahuila, sexto lugar nacional en Índice de la Paz México 2026

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    Coahuila, sexto lugar nacional en Índice de la Paz México 2026
    Saltillo, Acuña, Torreón y Monclova reportaron bajas tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes, según el análisis presentado por el Institute for Economics and Peace. GEMINI

Coahuila se posicionó como la sexta entidad con mejores niveles de paz en México durante 2025, de acuerdo con el Índice de Paz México 2026, elaborado con base en indicadores de homicidios, delitos violentos y percepción de seguridad

El Índice de Paz México 2026, elaborado por el Institute for Economics and Peace, ubicó a Coahuila en la sexta posición nacional de las entidades con mejores indicadores de paz en el país al cierre de 2025.

El informe que el instituto publica cada año se construye con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el objetivo de medir las condiciones de paz en las entidades del país a partir de datos de violencia.

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Para medir ese comportamiento, el IEP analizó, a través de una metodología propia, cinco indicadores principales: homicidios, delitos con violencia, crímenes de la delincuencia organizada, delitos cometidos con armas de fuego y miedo a la violencia entre la población.

El modelo de evaluación establece que cada uno de estos rubros se calcula proporcionalmente por cada 100 mil habitantes y el informe otorga una calificación del 1 al 5, donde 1 representa el mayor nivel de paz y 5 el menor.

Dentro del ranking nacional, Coahuila obtuvo una calificación con todos estos indicadores de un nivel de paz de 2.051 puntos, al haber disminuido en diversos indicadores sus niveles de incidencia y percepción de seguridad en la ciudadanía.

Con este indicador, se colocó a Coahuila en el sexto lugar con mejores indicadores, por debajo de Yucatán, que es la entidad más pacífica al tener 1.279 de calificación; Chiapas, con 1.708; Tlaxcala, con 1.728; Durango, con 1.868; y Campeche, con 1.930 puntos, estados que obtuvieron mejores niveles de paz en la medición general del año 2025.

En contraste, las seis entidades con peores índices de paz en México son Colima, con 4.579 puntos; Sinaloa, con 4.364; Guanajuato, con 4.269; Morelos, con 4.142; Baja California, con 3.712; y Quintana Roo, con 3.496.

En el desglose de indicadores, Coahuila obtuvo una calificación de 1.154 en homicidios, 2.698 en crímenes de la delincuencia organizada y 3.013 en delitos con violencia, siendo este último el rubro con el puntaje más alto entre los cinco evaluados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-por-errores-humanos-87-de-riesgos-de-inundacion-BM20863736

En los otros dos indicadores, la entidad registró 1.129 en delitos cometidos con armas de fuego y 2.677 en miedo a la violencia, de acuerdo con la medición presentada por el instituto.

El reporte también mostró que Coahuila presentó una variación de -0.075 respecto al año anterior en su índice general, lo que representó una reducción numérica en su puntaje.

En el análisis de comportamiento a diez años, de 2015 a 2025, el informe colocó a Coahuila dentro del grupo de cinco entidades federativas que presentaron una disminución en sus niveles de violencia, junto con Tamaulipas, Guerrero, Durango y Yucatán.

Sobre la medición de homicidios, el estudio señaló que Coahuila no presentó discrepancias estadísticas entre víctimas y casos registrados durante 2025, al indicar que cada víctima correspondió de manera exacta a un caso único.

A nivel municipal, el informe ubicó a Saltillo con una tasa de 1.70 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que Acuña registró 2.45, Torreón reportó 2.50 y Monclova alcanzó una tasa de 2.52 dentro del mismo indicador.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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