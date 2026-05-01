Coahuila suma 69 casos de sarampión en lo que va del año

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    Coahuila suma 69 casos de sarampión en lo que va del año
    El sarampión se manifiesta con erupciones en la piel y fiebre; autoridades recomiendan atención médica oportuna para evitar complicaciones. FREEPIK

En la última semana se confirmaron 14 contagios; autoridades descartan casos graves y defunciones en la entidad

La Secretaría de Salud federal reportó un incremento de contagios de sarampión en Coahuila durante la última semana de abril, con 14 nuevos casos confirmados. El acumulado en lo que va de 2026 asciende a 69, sin registro de casos graves ni fallecimientos, un dato relevante ante el brote que se mantiene activo en el país.

De acuerdo con el corte al 30 de abril, en la entidad también se mantienen en estudio 250 casos probables, a la espera de resultados de laboratorio que determinen si corresponden a contagios.

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El repunte se presenta en el contexto de un brote que afecta a América Latina desde 2025. México concentra actualmente la mayor cantidad de casos en la región.

A nivel nacional, el acumulado llega a 16 mil 882 contagios. En 2026 se han registrado 10 defunciones: tres en Jalisco, dos en Ciudad de México y una en Tlaxcala, Durango, Sinaloa, Guerrero y Michoacán. En Coahuila no se han reportado muertes por esta causa.

Las autoridades sanitarias identifican mayor incidencia en niños de cero a cuatro años y en adultos jóvenes de entre 29 y 34 años.

Ante este panorama, la estrategia de vacunación se mantiene en dos frentes. Por un lado, se refuerza la inmunización infantil para prevenir contagios iniciales. Por otro, se impulsa la aplicación de la vacuna en personas menores de 49 años que no completaron su esquema.

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CÓMO SE TRANSMITE Y QUÉ HACER

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se propaga a través de gotículas respiratorias al toser, estornudar o hablar.

Entre los síntomas destacan fiebre, debilidad y la aparición de manchas que comienzan en la boca y se extienden al resto del cuerpo.

La Secretaría de Salud recomendó acudir de inmediato a valoración médica ante la presencia de estos signos, con el fin de evitar complicaciones y cortar cadenas de contagio.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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