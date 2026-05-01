Coahuila: Hijo de minero muerto en Pasta de Conchos expresa solidaridad tras recientes tragedias en el País

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    Coahuila: Hijo de minero muerto en Pasta de Conchos expresa solidaridad tras recientes tragedias en el País
    Carta expresa solidaridad con afectados por tragedias recientes en el país. ARCHIVO

Envía carta a familias afectadas en Sinaloa y Durango; pide justicia, seguridad laboral y dignidad para trabajadores del sector

Guillermo Elías Iglesias López, hijo del minero Guillermo Iglesias, uno de los 65 mineros fallecidos tras el siniestro de Pasta de Conchos en febrero de 2006, en San Juan de Sabinas, Coahuila, envió una carta de apoyo a las familias enlutadas por las tragedias registradas recientemente en minas de Sinaloa y Durango.

En el documento Iglesias López, cuyo padre fue rescatado a principios de diciembre de 2024, después de casi 20 años de permanecer sepultado bajo la tierra, externó su respaldo y solidaridad a los deudos de los trabajadores caídos en la mina Santa Fe, de Rosario, Sinaloa, así como de los mineros muertos en los yacimientos de San Luis, enTayoltita y La Escondida en Yerbaniz, San Dimas, Durango.

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“Como deudo de la tragedia de Pasta de Conchos les extiendo un abrazo fraterno. Sé la carga del dolor. Y a las familias de los mineros que fueron recuperados con vida, mi admiración. A los que perdieron un padre, esposo, hijo, hermano, amigo, reitero, mi dolor compartido”.

Del mismo modo alentó a las familias de los sobrevivientes y de los mineros que, a pesar de las malas condiciones en que operan la mayoría de las minas en el País se mantienen trabajando, a seguir en la lucha por hacer de esta actividad, una de las más peligrosas del mundo, un oficio seguro y digno.

“Mi familia tiene una herencia minera en la Región Carbonífera en la que han sucedido muchas tragedias que con el tiempo se han normalizado, mas sin embargo por el sentimiento de amor al prójimo ahora buscamos el cuidado a nuestros mineros y sus familias. Yo no puedo borrar el recuerdo de mi madre pidiéndome que le trajera a mi papá”.

Declaró que puesto que México es uno de los principales productoresde oro, plata y cobre, el gobierno debe pugnar por mejorar el desarrollo del sector en el País, escuchar las propuestas de organizaciones y trabajadores y promover una la legislación que impulse la protección de los mineros. “Es un motor económico vital que mereces dignidad, amor y justicia”.

Guillermo Iglesias, dados sus amplios estudios y trayectoria como ingeniero minero metalurgista, fue uno de los principales defensoresde la existencia de restos humanos en la Mina 8 de Grupo México en San Juan de Sabinas, Coahuila, y uno de los principales impulsores del rescate posible de los mineros de Pasta de Conchos.

$!Recientemente en Durango ocurrió un trágico accidente en una mina de Durango.
Recientemente en Durango ocurrió un trágico accidente en una mina de Durango. CORTESÍA

A lo largo de la carta Iglesias López exhorta además a las familias a buscar la justicia y la reparación integral del daño, tras la pérdida de sus seres queridos.

Aprovechó para agradecer el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y reconoció la labor de las distintas dependencias que conformaron el Comando Unificado en la recuperación de los mineros de los últimos siniestros acaecidos en el País.

No obstante, urgió a las autoridades a adoptar las medidas necesarias de seguridad para evitar que se repita este tipo de desastres.

“Estoy con ustedes con una memoria fraterna y de un gran aliento. Respetuosamente, un gran abrazo”, puntualizó.

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Jesús Peña

Jesús Peña

Reportero del Semanario Vanguardia. Ha incursionado en el género del reportaje, la crónica y el perfil, en el abordaje de distintos temas, sobre todo con un enfoque social. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila

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