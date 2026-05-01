Coahuila: Hijo de minero muerto en Pasta de Conchos expresa solidaridad tras recientes tragedias en el País

En el documento Iglesias López, cuyo padre fue rescatado a principios de diciembre de 2024, después de casi 20 años de permanecer sepultado bajo la tierra, externó su respaldo y solidaridad a los deudos de los trabajadores caídos en la mina Santa Fe, de Rosario, Sinaloa, así como de los mineros muertos en los yacimientos de San Luis, enTayoltita y La Escondida en Yerbaniz, San Dimas, Durango.

Guillermo Elías Iglesias López, hijo del minero Guillermo Iglesias, uno de los 65 mineros fallecidos tras el siniestro de Pasta de Conchos en febrero de 2006, en San Juan de Sabinas, Coahuila , envió una carta de apoyo a las familias enlutadas por las tragedias registradas recientemente en minas de Sinaloa y Durango.

“Como deudo de la tragedia de Pasta de Conchos les extiendo un abrazo fraterno. Sé la carga del dolor. Y a las familias de los mineros que fueron recuperados con vida, mi admiración. A los que perdieron un padre, esposo, hijo, hermano, amigo, reitero, mi dolor compartido”.

Del mismo modo alentó a las familias de los sobrevivientes y de los mineros que, a pesar de las malas condiciones en que operan la mayoría de las minas en el País se mantienen trabajando, a seguir en la lucha por hacer de esta actividad, una de las más peligrosas del mundo, un oficio seguro y digno.

“Mi familia tiene una herencia minera en la Región Carbonífera en la que han sucedido muchas tragedias que con el tiempo se han normalizado, mas sin embargo por el sentimiento de amor al prójimo ahora buscamos el cuidado a nuestros mineros y sus familias. Yo no puedo borrar el recuerdo de mi madre pidiéndome que le trajera a mi papá”.

Declaró que puesto que México es uno de los principales productoresde oro, plata y cobre, el gobierno debe pugnar por mejorar el desarrollo del sector en el País, escuchar las propuestas de organizaciones y trabajadores y promover una la legislación que impulse la protección de los mineros. “Es un motor económico vital que mereces dignidad, amor y justicia”.

Guillermo Iglesias, dados sus amplios estudios y trayectoria como ingeniero minero metalurgista, fue uno de los principales defensoresde la existencia de restos humanos en la Mina 8 de Grupo México en San Juan de Sabinas, Coahuila, y uno de los principales impulsores del rescate posible de los mineros de Pasta de Conchos.