Coahuila suma cuatro medallas en Concurso Nacional Femenil de Matemáticas

La representación coahuilense consiguió cuatro medallas durante la competencia nacional. Niza Daniela Sierra Jasso y Layla Nicole Nava Rocamontes obtuvieron medallas de plata, mientras que Florencia Nicole Rodríguez Luján y Elisa Nohemí Carrillo Cruz alcanzaron medallas de bronce.

La Selección Coahuila tuvo una destacada participación en el 5º Concurso Nacional Femenil de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (CNFdeOMM), realizado del 31 de mayo al 5 de junio en Puebla, donde compitieron las 170 mejores estudiantes de nivel medio superior del país.

Además de su medalla de plata, Niza Daniela Sierra Jasso logró integrar la preselección nacional para la Olimpiada Panamericana Femenil de Matemáticas (PAGMO), paso previo para conformar el equipo que representará a México en la competencia internacional.

El Comité Estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Coahuila reconoció también la participación de Regina Mariam Díaz Rodríguez y Regina López Esquivel, quienes formaron parte de la delegación estatal en el certamen.

La competencia reúne cada año a las estudiantes con los mejores resultados en matemáticas del país y busca fomentar la participación femenina en áreas científicas y tecnológicas, además de fortalecer el desarrollo del talento académico.

El comité organizador destacó que estos resultados son producto del trabajo de las estudiantes, así como del acompañamiento de entrenadores, docentes, instituciones educativas y familias que respaldan su formación.