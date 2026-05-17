Familias toman la Ruta Recreativa de Saltillo para intercambiar estampitas

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    Familias toman la Ruta Recreativa de Saltillo para intercambiar estampitas
    Niñas y niños aprovecharon el paseo dominical para avanzar en sus álbumes y convivir con otros aficionados. CORTESÍA
    Familias toman la Ruta Recreativa de Saltillo para intercambiar estampitas
    Familias y coleccionistas acudieron desde temprano al cruce de Venustiano Carranza y LEA para intercambiar estampitas durante la Ruta Recreativa. CORTESÍA

El intercambio continuará del 18 al 22 de mayo en biblioparques, gimnasios y centros comunitarios de la ciudad

Familias, niñas, niños y aficionados al fútbol internacional se reunieron este domingo en la Ruta Recreativa de Saltillo para participar en el intercambio de estampitas instalado en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Desde temprana hora, decenas de asistentes llegaron con álbumes y fajos de repetidas para avanzar en sus colecciones y convivir durante el paseo dominical, que cada semana reúne a familias en distintos puntos de la ciudad.

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Bajo el distribuidor vial, personas de distintas edades organizaron intercambios mientras buscaban completar estampas faltantes rumbo a la próxima justa internacional de fútbol.

La dinámica continuará del 18 al 22 de mayo en diferentes espacios públicos de Saltillo, en horario de 18:00 a 20:00 horas. El lunes se realizará en el Biblioparque Sur; el martes en el Gimnasio Municipal; el miércoles en la explanada de Presidencia Municipal; el jueves en la alberca de la colonia Mirasierra y el viernes en el centro comunitario de la colonia Saltillo 2000.

Además del intercambio de estampitas, durante la Ruta Recreativa se realizaron actividades de activación física, convivencia y atención ciudadana por parte de distintas dependencias municipales.

$!Durante la Ruta Recreativa también se ofrecieron consultas, detección de diabetes e hipertensión y vacunación antirrábica.
Durante la Ruta Recreativa también se ofrecieron consultas, detección de diabetes e hipertensión y vacunación antirrábica. CORTESÍA

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana participó con actividades de proximidad social, mientras que personal de Salud Pública Municipal instaló módulos donde se ofrecieron consultas médicas, detección de diabetes e hipertensión, así como vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas.

La Ruta Recreativa se realiza todos los domingos sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre las calles Baja California y Canadá, en horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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