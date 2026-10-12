Coahuila: Suma SEP 20 nuevas quejas por certificados ‘patito’ en bachillerato

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    Coahuila: Suma SEP 20 nuevas quejas por certificados ‘patito’ en bachillerato
    La delegación de la SEP en Coahuila advirtió que hay “cifra negra” de casos de documentos sin RVOE. UNSPLASH
Katya González
por Katya González

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En el cierre del ciclo pasado y el inicio de actual, siguen surgiendo denuncias por certificados sin Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en Coahuila ha recibido entre 15 y 20 nuevas quejas relacionadas con certificados apócrifos de bachillerato, informó Emmanuel García, delegado en el estado.

El funcionario explicó que las quejas se recibieron entre junio y principios de octubre, periodo que comprende el cierre del ciclo escolar anterior y el inicio del actual, en septiembre. Añadió que estos casos suelen detectarse cuando las personas intentan ingresar a una universidad y solicitan la validación de sus certificados de estudios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/simas-torreon-enfrenta-deudas-por-770-mdp-con-conagua-y-cfe-busca-acuerdos-sin-afectar-suministro-GA24067771

La recepción de estos nuevos reportes ocurre después de que la anterior administración de la oficina de enlace de la SEP en Coahuila informara sobre el volumen de denuncias acumuladas. A finales de febrero, el entonces delegado, Domingo Hernández, señaló que la dependencia cerró 2025 con 65 quejas y que, durante los primeros dos meses de 2026, había recibido 30 quejas de certificados apócrifos de bachillerato emitidos por escuelas sin Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) o adquiridos por internet.

El anterior titular también había señalado que se iniciaron investigaciones contra planteles de educación media superior, pero en algunos casos los procedimientos quedaron pendientes tras su salida del cargo.

Emmanuel García advirtió que la problemática podría ser más grande, pues muchas personas no detectan las irregularidades en sus certificados hasta que necesitan validar sus estudios para ingresar a una universidad. Por ello, consideró que existe un número de casos que aún no han sido identificados, debido a que sus portadores no han tenido la necesidad de comprobar la autenticidad de sus documentos.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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