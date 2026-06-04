FMI dice que subida del crudo provoca inflación, pero el alza se concentró en marzo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que la subida del precio del crudo motivada por la guerra de Irán se está filtrando y generando inflación en todo el mundo, pero puntualiza que el alza del petróleo se concentró principalmente en marzo, tras el estallido del conflicto, y que su coste se ha mantenido relativamente estable desde entonces.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, recordó este jueves en rueda de prensa, que el organismo ve “indicios de que el impacto de la crisis se está trasladando a la inflación” y que las expectativas generales de inflación a corto plazo “han experimentado un repunte”.

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La guerra iniciada el 28 de febrero por EU contra Irán está generando además otros efectos, como lo que acontece en los mercados financieros, donde las ganancias están siendo más concentradas y los inversores están modificando previsiones y anticipando ahora subidas de tipos; o en los de deuda soberana, donde se está viendo un incremento en los rendimientos de los bonos.

No obstante, Kozack subrayó que si bien desde marzo los precios del crudo han subido un 35%, con respecto al momento en que el FMI formuló poco después un escenario de referencia macroeconómica para el impacto inicial de la guerra, el coste del petróleo ha aumentado solo en torno a un 3%, algo que se atribuye a los contactos entre Washington y Teherán para cerrar el conflicto.

También señaló que los mercados del crudo están mostrando una expectativa positiva con respecto a una reapertura de Ormuz, puesto que los precios al contado para compraventa inmediata son más altos que los de los contratos de futuros.

Kozack recordó que se ha pasado de unas reservas mundiales -tanto estratégicas como comerciales- de más de 8 mil millones de barriles, un máximo de cinco años, antes de que estallara la guerra, a un inventario que se ha ido mermando y se prevé que, para el mes de julio, alcancen un mínimo en cinco años, situándose en los 7 mil 500 millones de barriles.

“Asimismo, estamos observando que el precio del petróleo está generando un efecto dominó en los productos derivados del crudo. Las reservas de estos productos, tales como el combustible para aviones, los productos refinados y los petroquímicos, están alcanzando también niveles mínimos”, explicó la portavoz.

Con respecto a eso último, indicó que el precio del queroseno para aviación en Europa y Asia ha subido un 35% con respecto a antes de la guerra, mientras que los precios de la gasolina a nivel global han aumentado cerca de un 40 %.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que la estabilización de la inflación en EU a un nivel en torno al 2% no sucederá hasta final de 2027, seis meses más tarde de lo anteriormente previsto, debido a los efectos de la subida del petróleo motivada por la guerra contra Irán.

Además de certificar que el impacto de los aranceles impuestos por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, se ha ido materializando gradualmente en el coste de la vida en la primera economía mundial, la entidad considera que las subidas de precios en los mercados de crudo van a prolongar en suelo estadounidense los impulsos inflacionarios.

“Actualmente proyectamos que la inflación en EE.UU. volverá al objetivo del 2%, con cierto retraso, para finales de 2027”, explicó este jueves en rueda de prensa la portavoz del FMI, Julie Kozack. El horizonte que hasta ahora contemplaba el fondo para que las subidas de precios se asentaran en torno a la meta del 2% que persigue la Reserva Federal se situaba a medidados del año que viene.