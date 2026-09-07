Coahuila, territorio histórico del lobo mexicano, ante riesgo por revisión ordenada por Trump

El pasado 4 de septiembre pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenó al secretario del Interior, Doug Burgum, determinar en un plazo de 90 días, si el lobo gris y el lobo gris mexicano han alcanzado niveles suficientes para reducir o retirar su protección bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

Mientras Estados Unidos analiza flexibilizar la protección del lobo para responder a las demandas de sus ganaderos, México, y particularmente Coahuila , enfrenta el reto contrario: conservar una especie que todavía está en peligro de extinción.

Aunque aún no elimina las salvaguardas, la medida abre la puerta a un mayor control de ejemplares considerados amenaza para el ganado estadounidense.

La llamada protección bilateral se refiere al esfuerzo coordinado de México y Estados Unidos para recuperar al lobo mexicano, aunque cada país aplica su propia legislación. En Estados Unidos, la protección se establece mediante la Ley de Especies en Peligro de Extinción (Endangered Species Act), cuya aplicación corresponde principalmente al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (U.S. Fish and Wildlife Service).

En México, la conservación está a cargo de autoridades como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), bajo la legislación ambiental mexicana.

La coordinación entre ambos países es necesaria porque el lobo mexicano históricamente ocupó territorios a ambos lados de la frontera y su recuperación depende de mantener una población saludable y genéticamente diversa.

Por ello se creó un esquema binacional de recuperación que comenzó formalmente en 1982 con el Plan de Recuperación del Lobo Gris Mexicano, elaborado por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS) y con participación de autoridades mexicanas.

El programa buscó evitar la extinción de la subespecie mediante la reproducción bajo cuidado humano, el manejo genético de los ejemplares y, posteriormente, la reintroducción de lobos en zonas de su distribución histórica en ambos países.

El plan estadounidense fue actualizado en 2017 y mantiene como estrategia la recuperación de poblaciones silvestres viables y genéticamente diversas tanto en Estados Unidos como en México.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS?

Si se implementara la orden del mandatario, se permitiría la eliminación letal del animal para “apoyar y proteger” a los ganaderos estadunidenses ante amenazas al ganado o la seguridad humana.

El riesgo está en que la recuperación depende de mantener poblaciones saludables en ambos países. Estados Unidos contabilizó 286 lobos mexicanos en libertad al cierre de 2024, mientras México todavía se encuentra por debajo de las metas establecidas en el programa binacional.

Una mayor mortalidad al norte de la frontera de México, especialmente en Coahuila, podría reducir la diversidad genética y dificultar la recuperación de una subespecie que durante décadas ha estado al borde de desaparecer.

¿QUÉ PAPEL JUEGA COAHUILA EN ESTE TEMA?

Coahuila tiene un papel particular. El estado forma parte del territorio histórico del lobo mexicano y en Saltillo se desarrollan trabajos de reproducción y conservación. El Museo del Desierto participa en estos esfuerzos, por lo que cualquier retroceso en la estrategia binacional representa también un desafío para los proyectos que buscan recuperar al depredador en sus antiguos territorios.

Mientras Washington estudia reducir las restricciones para proteger al ganado, México necesita fortalecerlas para recuperar al lobo. Una decisión unilateral de Estados Unidos podría poner presión sobre un esfuerzo de conservación que, por su propia naturaleza, necesita coordinación entre ambos países.

El peso de Coahuila no es solamente histórico. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas señala que el lobo mexicano habitó bosques templados y pastizales de Coahuila, junto con Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Durango y otros estados del norte y centro del país. Su presencia estaba vinculada con zonas serranas por encima de los mil 500 metros de altitud y con ecosistemas donde cumplía el papel de depredador tope.

En Saltillo, el Museo del Desierto lleva más de dos décadas trabajando con la especie y desde 2009 ha registrado más de 30 nacimientos de lobo mexicano. En 2026 recibió cuatro machos procedentes del Estado de México para reforzar sus trabajos de reproducción y conservación.

La reproducción, sin embargo, no consiste simplemente en aumentar el número de animales. Los apareamientos son definidos mediante criterios genéticos para evitar la consanguinidad y mantener diversidad dentro de una población que comenzó su recuperación a partir de apenas siete ejemplares fundadores capturados en la década de 1970.

El contraste con Estados Unidos también se refleja en las cifras. Los 286 ejemplares contabilizados al cierre de 2024 representaron un crecimiento de 11% respecto a 2023; estaban distribuidos en al menos 60 manadas y existían 26 parejas reproductoras. Sin embargo, durante ese mismo año se documentaron 30 muertes de lobos y 99 casos confirmados de depredación de ganado.

Del lado mexicano, la situación sigue siendo mucho más frágil. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) estimó en 2025 entre 30 y 35 ejemplares silvestres en el país, concentrados principalmente en Chihuahua. En abril de 2026 México volvió a liberar un ejemplar en esa entidad como parte del esfuerzo binacional, mientras que en mayo fueron liberados otros tres lobos procedentes del programa de recuperación.

El dato ayuda a dimensionar el problema: una población mexicana de apenas unas decenas de animales depende de una estrategia genética y reproductiva que rebasa las fronteras. Por eso, cualquier incremento de mortalidad en Estados Unidos no sería un asunto exclusivamente estadounidense. Podría afectar el intercambio genético, la disponibilidad de ejemplares y la capacidad de mantener poblaciones viables a largo plazo en territorio mexicano.

Para Coahuila, el riesgo tiene además una dimensión territorial. Que el lobo mexicano haya desaparecido de la vida silvestre no significa que su historia haya terminado en el estado: forma parte de su distribución natural.

Incluso existen planes para que Coahuila pueda volver a participar en proyectos de reintroducción cuando existan las condiciones adecuadas.