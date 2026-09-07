¿El lobo mexicano podrá ser cazado en Estados Unidos?... Sheinbaum llama a la coordinación con EU para protegerlo

Durante La Mañanera del Pueblo , Sheinbaum señaló que se trata de un animal que habita a ambos lados de la frontera y que en México cuenta con mecanismos de protección.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este lunes 7 de septiembre sobre la situación del lobo gris mexicano , luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteara modificar las condiciones de protección federal de esta especie.

La mandataria consideró que cualquier decisión relacionada con su conservación debe tomar en cuenta que es una especie transfronteriza , por lo que planteó la necesidad de mantener comunicación entre ambos países.

“Lo que tiene que hacerse entre Estados Unidos y México es la coordinación”, sostuvo Sheinbaum al ser cuestionada sobre el tema.

La presidenta dijo que esperará a conocer cómo avanza la medida anunciada en Estados Unidos, aunque anticipó que, desde su perspectiva, no debería concretarse una decisión que ponga en riesgo los esfuerzos para conservar al animal.

“Vamos a ver si esto llega a ocurrir porque no debería ser así, porque más allá de que están en los dos lados de la frontera, es una especie que tenemos que conservar”, afirmó.

LA POBLACIÓN DEL LOBO MEXICANO SE RECUPERÓ EN ESTADOS UNIDOS

El debate ocurre cuando la población del lobo gris mexicano en libertad registra un crecimiento importante en Estados Unidos. En 2025 se contabilizaron 319 ejemplares en territorio estadounidense, de acuerdo con los datos proporcionados.

La cifra representa un cambio considerable frente a 1998, cuando solamente se tenían registrados cuatro lobos en libertad en ese país. La recuperación fue resultado de décadas de programas destinados a evitar la desaparición de esta subespecie.

Actualmente, la mayor parte de los ejemplares estadounidenses se concentra en Nuevo México y Arizona. En el primero se reportaron 176 lobos, mientras que en Arizona fueron contabilizados 143.

En México también existen ejemplares en libertad. Los datos señalados ubican 45 lobos grises mexicanos en Chihuahua y Durango, principalmente dentro de la región de la Sierra Madre Occidental.

POR QUÉ EL LOBO GRIS MEXICANO ESTUVO AL BORDE DE DESAPARECER

La historia de esta especie está marcada por décadas de persecución. Los conflictos con la ganadería, las campañas de exterminio y la reducción de sus presas naturales provocaron una fuerte disminución de las poblaciones.

Los ataques al ganado generaron medidas para controlar a los depredadores, mientras que la pérdida de animales que formaban parte de su alimentación redujo la disponibilidad de presas en su hábitat.

Cuando el alimento natural escaseaba, los lobos podían recurrir al ganado, lo que incrementó el conflicto entre productores y programas de conservación.

Actualmente, el lobo mexicano continúa siendo considerado una especie vulnerable y su recuperación depende de programas de conservación en ambos lados de la frontera.

QUÉ PODRÍA CAMBIAR CON LA ORDEN DE TRUMP

La medida anunciada por Donald Trump contempla una revisión del estatus federal del lobo gris mexicano en Estados Unidos. El cambio podría modificar las reglas que actualmente protegen a la especie.

El tema enfrenta dos posiciones principales: las preocupaciones de productores ganaderos por las pérdidas atribuidas a ataques de lobos y los esfuerzos de especialistas y autoridades para evitar que la población vuelva a disminuir.

De acuerdo con la información proporcionada, Trump afirmó sobre su orden: “Con esta orden ejecutiva que he firmado, ahora ya podrás disparar contra los lobos grises mexicanos”.

Frente a este escenario, Sheinbaum insistió en que México y Estados Unidos deben mantener una estrategia coordinada debido a que la especie no reconoce las fronteras políticas y sus poblaciones se encuentran distribuidas entre ambos países.

DATOS CURIOSOS DEL LOBO GRIS MEXICANO

· En Estados Unidos había 319 lobos grises mexicanos en libertad en 2025.

· En 1998 solamente se contabilizaban cuatro ejemplares libres en territorio estadounidense.

· Nuevo México concentra 176 lobos y Arizona 143.

· En México se reportan 45 ejemplares en Chihuahua y Durango.