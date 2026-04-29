$!Coahuila: UTRCC y CDHEC firman convenio para promover derechos humanos

Con la intención de reforzar la cultura de respeto, inclusión y formación integral, la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila firmó un convenio de colaboración con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

El acuerdo fue encabezado por el rector Jesús Alfredo Oyervides Valdés, quien destacó el interés de la institución por seguir impulsando valores fundamentales entre la comunidad estudiantil.