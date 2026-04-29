Coahuila: UTRCC y CDHEC firman convenio para promover derechos humanos

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Coahuila
/ 29 abril 2026
    Coahuila: UTRCC y CDHEC firman convenio para promover derechos humanos
    El acuerdo fue encabezado por el rector Jesús Alfredo Oyervides Valdés y el presidente de la CDHEC, José Ángel Rodríguez Canales. LIDIET MEXICANO

Ambas instituciones buscan promover y defender los derechos humanos

Con la intención de reforzar la cultura de respeto, inclusión y formación integral, la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila firmó un convenio de colaboración con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

El acuerdo fue encabezado por el rector Jesús Alfredo Oyervides Valdés, quien destacó el interés de la institución por seguir impulsando valores fundamentales entre la comunidad estudiantil.

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Por parte de la CDHEC participaron su presidente José Ángel Rodríguez Canales, así como personal del organismo, quienes respaldaron esta alianza enfocada en fortalecer la promoción y defensa de los derechos humanos.

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Este convenio establece acciones conjuntas en capacitación, difusión, investigación y promoción, con el objetivo de contribuir a una formación más completa de los estudiantes, no solo en lo académico, sino también en su desarrollo social.

Con este acuerdo, ambas instituciones reiteran su compromiso de trabajar de manera coordinada en proyectos que generen un impacto positivo tanto en el entorno universitario como en la sociedad.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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