Coahuila: van en incremento muertes de corazón, diabetes e influenza

La Estadística de Defunciones publicada por el INEGI dio a conocer que, en 2025, en Coahuila incrementó el número de muertes por las principales causas, como enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovasculares, diabetes e influenza, a excepción de las defunciones por tumores malignos.

De acuerdo con los registros publicados con la información correspondiente al primer semestre de 2025, durante esos seis meses Coahuila registró un total de 10 mil 397 defunciones en todo el estado.

Según los registros del INEGI, las cinco principales causas de muerte en la entidad fueron las mismas que en el mismo periodo de 2024: enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos, influenza y enfermedades cerebrovasculares, en ese orden.

Si bien el indicador de las principales causas de muerte no presentó cambios en comparación con el año anterior, en la mayoría de estas sí se registraron incrementos en el número de casos.

De acuerdo con los datos, mientras que en el primer semestre de 2024 el INEGI registró dos mil 580 muertes por enfermedades del corazón —entre ellas los infartos—, para 2025 esta cifra se elevó a dos mil 614 defunciones, es decir, 34 casos más.

En el caso de las muertes por diabetes, el registro pasó de mil 396 a mil 499 defunciones de 2024 a 2025, mientras que los tumores malignos presentaron una disminución, al pasar de mil 181 a mil 145 casos.

Una de las causas que mostró un incremento considerable fue la influenza o neumonía, cuyas defunciones pasaron de 473 a 621, convirtiéndose en términos absolutos en la causa con mayor aumento. Por su parte, las enfermedades cerebrovasculares, quinta causa más frecuente, pasaron de 437 a 454 muertes en el primer semestre de 2025.

A nivel general, la estadística indica que en Coahuila la tasa de fallecimientos pasó de 327 muertes por cada 100 mil habitantes a 331 en el primer periodo de 2025, considerando el total de causas, tanto por enfermedad como por causas externas.