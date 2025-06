Coahuila: ¿Votar o no votar? Divide opiniones elección judicial

Coahuila llega a la jornada electoral para elegir juzgadores en medio del desconocimiento de los perfiles; ¿qué dicen actores locales ante esta situación?, ¿irán o no a ejercer su derecho?

La elección de juzgadores se realiza hoy 1 de junio en todo el país y VANGUARDIA consultó a líderes de opinión en Coahuila para conocer su postura.

Empresarios, activistas, juristas, artistas y académicos fueron parte de las personas consultadas. Aunque las respuestas sobre acudir o no acudir a las urnas fueron divididas, hubo un común denominador en todas las respuestas: el desconocimiento de los perfiles de los candidatos.

Sólo en Coahuila se contará con 10 boletas y más de 100 candidatos para la elección, desde ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta jueces locales.

Rosario Sánchez, directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales y académica de Texas A&M, no sólo habla de la cantidad de candidatos, sino que considera que la reforma es un abuso de la democracia.

“No porque abramos una elección popular vamos a dejar de ser menos corruptos. No sé por qué se supone que eso es igual a menos corrupción. De ninguna manera. No hay igualdad de condición. Hay democracia, sí, pero con desigualdad de condición. Y esa es la falacia para mí más importante”, dijo.

Sánchez hace uno de los señalamientos más recurrentes, ya que las reglas del INE no permitieron que hubiera campañas masivas para dar a conocer a los candidatos. La promoción sólo podía realizarse a través de volanteo o mensajes en redes sociales, sin que pudieran pautar.

En el caso de Coahuila, los candidatos no lograron más de tres mil seguidores.

El empresario local y gestor cultural Sergio Castillo coincidió con Sánchez al indicar que no hay información suficiente para salir a votar.

“Me parece que, como yo, hay un montón de ciudadanos que con regularidad ejercemos nuestro derecho y nuestra responsabilidad cívica y ciudadana de participar en los procesos electorales. Tendríamos que dedicar horas a investigar los currículums, los perfiles de los candidatos y no tenemos esa posibilidad”, dijo.

Agregó: “Me parece incluso irresponsable de mi parte ejercer el voto sin tener conocimiento de quiénes se están postulando. Este va a ser un proceso muy desairado, creo que se pierde una gran oportunidad para renovar el Poder Judicial, que creo que sí era necesario, pero no de esta manera”.

Adriana Romo, integrante de Red de Mujeres de la Laguna, indicó que ella acudirá a votar porque considera que “es necesario democratizar el poder que se supone nos garantiza acceder a nuestros derechos, principalmente la justicia. Me parece bien que el Poder Judicial se vea observado y evaluado”.

Dentro de las personas que no sólo indicaron que no hay información suficiente, sino que no acudirán a votar, está Diana Iris García, madre de Daniel Cantú, desaparecido sin paradero en 2007.

“No acudiré a votar porque, en el Estado al menos, todo está corrupto. Es la plena impunidad donde los funcionarios públicos sólo quieren tener poder político y económico”.

Entre las voces a favor está Rosa Guadalupe Bermea, de Casa Tiyahui, quien indicó que sí acudirá a votar.

“Considero que desde hace mucho tiempo era urgente someter el trabajo de este poder a la consideración del pueblo, puesto que, en todo el registro de sus vicios, se convirtió cada vez más en un poder impartidor de injusticias. Urge cambiar desde raíz”.

MÁS OPINIONES...

“No votaré. Estamos viviendo un tiempo muy triste en la historia de nuestro hermoso país. No es justo que las cosas se den como han venido dándose. No es posible que, con tanto fraude que nos han hecho, hayamos llegado a esto. Han abusado de la ignorancia de la gente y un puñado de corruptos, rateros nos gobiernen”.

Juana María Mendoza, académica UAAAN.