Colectivos de búsqueda de La Laguna exigen definir titular del CRIH

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    Colectivos de búsqueda de La Laguna exigen definir titular del CRIH
    En agosto de 2025, Yezca Garza dejó de ser titular del Cenrro Regional de Identificación Humana, desde entonces el puesto permanece acéfalo. ARCHIVO

Familias buscan que el organismo cuente con una persona dedicada a gestionar recursos y coordinar las labores de identificación

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Coahuila piden al Gobierno Estatal emitir la convocatoria para designar al nuevo titular del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), cuya dirección permanece acéfala desde el año pasado, tras la salida de Yezka Garza, quien dejó el cargo para incorporarse como magistrada del Poder Judicial en Coahuila.

Lucy López Castruita, representante del colectivo “Voz que clama justicia por personas desaparecidas” en La Laguna, consideró necesario que el organismo cuente con una persona responsable de gestionar recursos, fortalecer los procesos de identificación y coordinar las acciones que se realizan durante los operativos de búsqueda en campo.

“Nos urge que alguien esté al frente. Estamos haciendo la petición de que se ponga otro perfil ahí”, manifestó.

Explicó que actualmente algunas de las responsabilidades del CRIH recaen en la comisionada estatal de Búsqueda, Gabriela Noguez; sin embargo, consideró que esta situación no es suficiente debido a la carga de trabajo y a las funciones específicas que corresponden al centro.

COLECTIVOS PIDEN REACTIVAR LA DIRECCIÓN

La demanda para designar a una nueva persona responsable del CRIH también ha sido planteada por otras organizaciones, entre ellas Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) y el Grupo de Víctimas por Nuestros Derechos en Acción (VIDA).

El pasado 4 de junio, FUUNDEC difundió un comunicado en el que señaló la necesidad de iniciar un proceso para seleccionar a quien encabece el organismo, al considerar que contar con una persona responsable es fundamental para generar procesos transparentes y brindar confianza a las familias.

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Por su parte, Silvia Ortiz, vocera de VIDA, señaló que la ausencia de una titularidad afecta la gestión de recursos y la continuidad de acciones relacionadas con la identificación de personas desaparecidas.

“No tiene coordinador todavía y esto afecta porque no tenemos a una persona que se esté moviendo para buscar recursos”, expresó.

El CRIH opera desde hace seis años en Coahuila y se ha encargado de procesos de identificación de restos humanos recuperados en panteones, así como en fosas clandestinas ubicadas en distintos puntos de la entidad.

De acuerdo con los colectivos, mediante los trabajos realizados por el organismo se ha logrado identificar a más de 150 personas, por lo que consideran necesario que la institución cuente nuevamente con una dirección formal que permita fortalecer y dar continuidad a estas labores.

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