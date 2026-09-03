Colectivos de búsqueda de La Laguna exigen definir titular del CRIH

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Coahuila piden al Gobierno Estatal emitir la convocatoria para designar al nuevo titular del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), cuya dirección permanece acéfala desde el año pasado, tras la salida de Yezka Garza, quien dejó el cargo para incorporarse como magistrada del Poder Judicial en Coahuila.

Lucy López Castruita, representante del colectivo “Voz que clama justicia por personas desaparecidas” en La Laguna, consideró necesario que el organismo cuente con una persona responsable de gestionar recursos, fortalecer los procesos de identificación y coordinar las acciones que se realizan durante los operativos de búsqueda en campo.

“Nos urge que alguien esté al frente. Estamos haciendo la petición de que se ponga otro perfil ahí”, manifestó.

Explicó que actualmente algunas de las responsabilidades del CRIH recaen en la comisionada estatal de Búsqueda, Gabriela Noguez; sin embargo, consideró que esta situación no es suficiente debido a la carga de trabajo y a las funciones específicas que corresponden al centro.

COLECTIVOS PIDEN REACTIVAR LA DIRECCIÓN

La demanda para designar a una nueva persona responsable del CRIH también ha sido planteada por otras organizaciones, entre ellas Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) y el Grupo de Víctimas por Nuestros Derechos en Acción (VIDA).

El pasado 4 de junio, FUUNDEC difundió un comunicado en el que señaló la necesidad de iniciar un proceso para seleccionar a quien encabece el organismo, al considerar que contar con una persona responsable es fundamental para generar procesos transparentes y brindar confianza a las familias.