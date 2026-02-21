Colocará IMSS módulos de vacunación contra sarampión en la Ruta Recreativa, en Saltillo
Unidades de Medicina Familiar abrirán sábado y domingo de 08:00 a 20:00 horas
En respuesta a la alerta sanitaria generada por casos de sarampión en diversas entidades del país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desplegará este sábado y domingo una jornada intensiva de vacunación en todas sus Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Coahuila.
La estrategia contempla la apertura extraordinaria de clínicas en distintos municipios del estado, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a la población que requiera iniciar, completar o reforzar su esquema de vacunación.
En Saltillo, el Hospital General de Zona No. 2 (HGZ 2) instalará un módulo de vacunación en su explanada durante el tradicional Paseo Saltillo o Ruta Recreativa, acercando el biológico a las familias que participan en esta actividad dominical.
Prioridad en población infantil y jóvenes sin esquema completo
De acuerdo con la convocatoria, deberán acudir a recibir la vacuna niñas y niños de entre 6 y 11 años de edad. Asimismo, se invita a menores de 1 a 12 años que necesiten iniciar o completar su esquema básico de vacunación.
También se convoca a personas de 13 a 39 años que no cuenten con antecedente de vacunación contra el sarampión durante la infancia, a fin de reforzar la protección comunitaria y reducir riesgos de brotes.
Las unidades médicas que permanecerán abiertas en un horario de 08:00 a 20:00 horas son:
Unidad Médica Familiar (UMF) 89, en Saltillo.
- UMF ubicada en la calle Urdiñola, en Saltillo.
- UMF 80, en Torreón.
- UMF 83, en Matamoros (región Laguna).
- UMF 86, en Monclova.
- UMF 84, en Monclova.
- UMF 79, en Piedras Negras.
- UMF 81, en Ciudad Acuña.
La institución reiteró que la vacunación es gratuita y segura, y subrayó que mantener esquemas completos constituye la medida más eficaz para prevenir enfermedades transmisibles como el sarampión, cuya reaparición en algunos puntos del país ha encendido alertas epidemiológicas.