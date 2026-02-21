Colocará IMSS módulos de vacunación contra sarampión en la Ruta Recreativa, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 21 febrero 2026
    Colocará IMSS módulos de vacunación contra sarampión en la Ruta Recreativa, en Saltillo
    Personal del IMSS aplicará vacunas este sábado y domingo en unidades médicas de todo Coahuila, como parte de la estrategia preventiva contra el sarampión. VANGUARDIA

Unidades de Medicina Familiar abrirán sábado y domingo de 08:00 a 20:00 horas

En respuesta a la alerta sanitaria generada por casos de sarampión en diversas entidades del país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desplegará este sábado y domingo una jornada intensiva de vacunación en todas sus Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Coahuila.

La estrategia contempla la apertura extraordinaria de clínicas en distintos municipios del estado, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a la población que requiera iniciar, completar o reforzar su esquema de vacunación.

TE PUEDE INTERESAR: Reconocen contribución ciudadana en Coahuila a la Cruz Roja

En Saltillo, el Hospital General de Zona No. 2 (HGZ 2) instalará un módulo de vacunación en su explanada durante el tradicional Paseo Saltillo o Ruta Recreativa, acercando el biológico a las familias que participan en esta actividad dominical.

Prioridad en población infantil y jóvenes sin esquema completo

De acuerdo con la convocatoria, deberán acudir a recibir la vacuna niñas y niños de entre 6 y 11 años de edad. Asimismo, se invita a menores de 1 a 12 años que necesiten iniciar o completar su esquema básico de vacunación.

$!El HGZ 2 de Saltillo instalará un módulo en su explanada durante el Paseo Saltillo para facilitar el acceso de familias al biológico.
El HGZ 2 de Saltillo instalará un módulo en su explanada durante el Paseo Saltillo para facilitar el acceso de familias al biológico. VANGUARDIA

También se convoca a personas de 13 a 39 años que no cuenten con antecedente de vacunación contra el sarampión durante la infancia, a fin de reforzar la protección comunitaria y reducir riesgos de brotes.

Las unidades médicas que permanecerán abiertas en un horario de 08:00 a 20:00 horas son:

Unidad Médica Familiar (UMF) 89, en Saltillo.

- UMF 73, en Saltillo.

- UMF ubicada en la calle Urdiñola, en Saltillo.

- UMF 80, en Torreón.

- UMF 83, en Matamoros (región Laguna).

- UMF 86, en Monclova.

- UMF 84, en Monclova.

- UMF 79, en Piedras Negras.

- UMF 81, en Ciudad Acuña.

La institución reiteró que la vacunación es gratuita y segura, y subrayó que mantener esquemas completos constituye la medida más eficaz para prevenir enfermedades transmisibles como el sarampión, cuya reaparición en algunos puntos del país ha encendido alertas epidemiológicas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Sarampión
Vacunación

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IMSS

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El fiscal general, Federico Fernández Montañez, afirma que Coahuila participa en la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Suman más de 25 detenidos ligados a células del crimen organizado en Coahuila durante 2026: Fiscal General
Autoridades sanitarias aplican el refuerzo de la vacunación con horarios ampliados y brigadas en campo.

Coahuila bajo vigilancia: pasa de 48 a 59 casos sospechosos de sarampión
Los medicamentos para bajar de peso han transformado el tratamiento de la obesidad en pocos años.

¿Demasiado efectivos? El nuevo dilema de los fármacos para adelgazar
El español Álvaro Fidalgo se naturalizó mexicano con la mira en la Selección, rumbo al Mundial 2026.

Álvaro Fidalgo ‘ya es mexicano’; el llamado del ‘Vasco’ Aguirre es casi seguro para integrar la Selección Nacional
Conflictos en Morena

Conflictos en Morena
true

Ganando el debate, Colosio pierde
true

Simulacro Crítico
Comisión del INE resuelve en sesión dictar medidas cautelares al considerar una posible vulneración a los principios de independencia e imparcialidad en el Proceso Electoral Local de Coahuila.

Detecta INE afiliaciones indebidas rumbo a proceso electoral de Coahuila; prevén medidas cautelares