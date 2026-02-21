Colocará IMSS módulos de vacunación contra sarampión en la Ruta Recreativa, en Saltillo

En respuesta a la alerta sanitaria generada por casos de sarampión en diversas entidades del país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desplegará este sábado y domingo una jornada intensiva de vacunación en todas sus Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Coahuila.

La estrategia contempla la apertura extraordinaria de clínicas en distintos municipios del estado, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a la población que requiera iniciar, completar o reforzar su esquema de vacunación.

En Saltillo, el Hospital General de Zona No. 2 (HGZ 2) instalará un módulo de vacunación en su explanada durante el tradicional Paseo Saltillo o Ruta Recreativa, acercando el biológico a las familias que participan en esta actividad dominical.

Prioridad en población infantil y jóvenes sin esquema completo

De acuerdo con la convocatoria, deberán acudir a recibir la vacuna niñas y niños de entre 6 y 11 años de edad. Asimismo, se invita a menores de 1 a 12 años que necesiten iniciar o completar su esquema básico de vacunación.