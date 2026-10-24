Comienzan electrificación y alumbrado en la colonia Diana Laura, Frontera
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La obra beneficiará a 184 habitantes con 40 viviendas conectadas, 15 luminarias y tres transformadores; la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó el inicio de los trabajos
FRONTERA, COAH.- El Gobierno Municipal de Frontera dio inicio a las obras de electrificación y alumbrado público en la colonia Diana Laura, un proyecto que conectará a 40 viviendas y mejorará la iluminación en seis cuadras del sector, en beneficio directo de 184 habitantes.
La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó el arranque de los trabajos, que incluyen la instalación de 15 luminarias para brindar mayor seguridad a las familias. La infraestructura contempla 688 metros lineales de red de media tensión, 433 metros de baja tensión, tres transformadores eléctricos y 40 muretes con mufas.
Las labores se ejecutarán sobre la calle Juan de la Barrera, entre Agustín Melgar y Vicente Suárez, y se extenderán hacia las vialidades Jesús Ríos y Jesús Solís. Durante el inicio de la obra, los vecinos agradecieron a la alcaldesa por atender una petición que tenían pendiente desde hace tiempo y por regresar a la colonia para poner en marcha los trabajos.
DESTACAN TRABAJO COORDINADO
Pérez Cantú destacó que estas acciones buscan responder a las necesidades de las familias mediante el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y las distintas áreas de gobierno.
En el arranque de la obra también estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado; el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza; el director de Obras Públicas, Carlos Thompson González, así como integrantes del Cabildo.