Comienzan electrificación y alumbrado en la colonia Diana Laura, Frontera

FRONTERA, COAH.- El Gobierno Municipal de Frontera dio inicio a las obras de electrificación y alumbrado público en la colonia Diana Laura, un proyecto que conectará a 40 viviendas y mejorará la iluminación en seis cuadras del sector, en beneficio directo de 184 habitantes.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó el arranque de los trabajos, que incluyen la instalación de 15 luminarias para brindar mayor seguridad a las familias. La infraestructura contempla 688 metros lineales de red de media tensión, 433 metros de baja tensión, tres transformadores eléctricos y 40 muretes con mufas.