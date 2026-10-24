Comienzan electrificación y alumbrado en la colonia Diana Laura, Frontera

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    Comienzan electrificación y alumbrado en la colonia Diana Laura, Frontera
    El arranque de la obra movilizó a los habitantes de la colonia, quienes celebraron la mejora en su infraestructura. LIDIET MEXICANO

La obra beneficiará a 184 habitantes con 40 viviendas conectadas, 15 luminarias y tres transformadores; la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó el inicio de los trabajos

FRONTERA, COAH.- El Gobierno Municipal de Frontera dio inicio a las obras de electrificación y alumbrado público en la colonia Diana Laura, un proyecto que conectará a 40 viviendas y mejorará la iluminación en seis cuadras del sector, en beneficio directo de 184 habitantes.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó el arranque de los trabajos, que incluyen la instalación de 15 luminarias para brindar mayor seguridad a las familias. La infraestructura contempla 688 metros lineales de red de media tensión, 433 metros de baja tensión, tres transformadores eléctricos y 40 muretes con mufas.

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Las labores se ejecutarán sobre la calle Juan de la Barrera, entre Agustín Melgar y Vicente Suárez, y se extenderán hacia las vialidades Jesús Ríos y Jesús Solís. Durante el inicio de la obra, los vecinos agradecieron a la alcaldesa por atender una petición que tenían pendiente desde hace tiempo y por regresar a la colonia para poner en marcha los trabajos.

DESTACAN TRABAJO COORDINADO

Pérez Cantú destacó que estas acciones buscan responder a las necesidades de las familias mediante el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y las distintas áreas de gobierno.

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La edil destacó la coordinación con el Gobierno del Estado para atender las demandas ciudadanas. LIDIET MEXICANO

En el arranque de la obra también estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado; el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza; el director de Obras Públicas, Carlos Thompson González, así como integrantes del Cabildo.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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