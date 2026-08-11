Comienzan preparativos para elección de 2027 en Coahuila; IEC alista convocatoria para comités municipales

La serie de elecciones que se mantiene en Coahuila desde 2023, y que tendrá su siguiente periodo de descanso hasta 2031, entra ahora en la preparación del proceso 2026-2027, cuando la entidad acudirá nuevamente a las urnas.

Sin dejar atrás la racha de procesos electorales, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) dio a conocer que ya están en marcha los primeros procedimientos para preparar las elecciones que la entidad vivirá en 2027.

De acuerdo con Óscar Daniel Rodríguez, presidente del Consejo General del IEC, el proceso electoral iniciará oficialmente el próximo 1 de diciembre, cuando la autoridad electoral dará paso a las primeras etapas que involucran de lleno a los partidos políticos que participarán en una contienda concurrente con la elección federal.

Sin embargo, el consejero presidente explicó que actualmente el organismo se encuentra en una etapa previa, pues está por emitir la convocatoria para integrar los 38 comités municipales del IEC que vigilarán la elección en cada municipio.

“Estamos pensando en sacar esta convocatoria el próximo día 13 de agosto, para elegir a representantes en los 38 municipios”, dijo.

Los comités estarán integrados por una presidencia, una secretaría ejecutiva y tres consejerías, cuyos integrantes deberán ser designados mediante la aplicación de reglas paritarias e inclusivas.

Además, el próximo 15 de septiembre será la fecha límite para que el IEC presente la solicitud del presupuesto que utilizará durante 2027, año en que se llevará a cabo la jornada electoral programada para el 6 de junio.

Se prevé que los periodos de precampaña, intercampaña y campaña comiencen a partir de febrero del próximo año, con duraciones de entre 30 y 45 días en algunas de estas etapas.