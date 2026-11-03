¿Cómo se vivió la Revolución de Madero en Saltillo? Invitan a conferencia gratuita en el Cecuvar

A más de un siglo de los acontecimientos que transformaron la vida política y social del país, el Centro Cultural Vito Alessio Robles abrirá un espacio para analizar cómo se vivió la Revolución Mexicana en la capital coahuilense, mediante una charla dedicada al movimiento encabezado por Francisco I. Madero y sus repercusiones en el municipio entre 1910 y 1911. La actividad, titulada La Revolución de Madero en Saltillo. El impacto del movimiento en el municipio de Saltillo 1910-1911, se realizará este jueves 5 de noviembre, a las 19:00 horas, en el auditorio del recinto cultural. La entrada será gratuita y estará abierta al público en general.

La conferencia será impartida por José Ángel Laureano Gaona, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), quien abordará los acontecimientos, procesos y transformaciones que experimentó Saltillo durante los primeros años de la Revolución Mexicana. El encuentro forma parte de las actividades de divulgación histórica impulsadas por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación, a través del Centro Cultural Vito Alessio Robles, en el marco del 116 aniversario de la Revolución Mexicana. Durante la exposición se buscará profundizar en la manera en que el movimiento maderista influyó en la vida del municipio, así como reconocer la participación y las circunstancias que marcaron a la región durante uno de los episodios más importantes de la historia nacional.

UNA INVESTIGACIÓN CENTRADA EN LA HISTORIA REGIONAL José Ángel Laureano Gaona cuenta con trayectoria en actividades académicas y encuentros especializados en historia. Entre 2021 y 2024 participó en distintas reuniones de estudiantes de esta disciplina, mientras que desde 2022 ha colaborado de manera recurrente en las Jornadas de Historia. En estos espacios ha presentado investigaciones relacionadas con la presencia de extranjeros en Coahuila y los movimientos revolucionarios registrados en la entidad, temas que forman parte de sus líneas de interés académico. Como parte de su formación profesional, desarrolló la tesis El Maderismo, la Prerrevolución y el Distrito Centro: tres escenarios de la Revolución Mexicana, 1904-1911, trabajo enfocado en los antecedentes y el desarrollo del proceso revolucionario. Actualmente, cursa la cuarta generación de la Maestría en Historia del Noreste de México y Texas, impartida en la Facultad de Ciencias Sociales de la UAdeC. Con esta charla, el Centro Cultural Vito Alessio Robles busca acercar el conocimiento histórico a la ciudadanía y promover el análisis de los acontecimientos nacionales desde una perspectiva regional, destacando el papel que desempeñó Saltillo durante el movimiento revolucionario. La invitación está dirigida tanto a estudiantes y personas interesadas en la historia como al público que desee conocer más sobre el pasado de la capital coahuilense. La cita será este jueves 5 de noviembre, a las 19:00 horas, en el auditorio del Centro Cultural Vito Alessio Robles, con acceso libre.