Competirán solos PRI y UDC en algunos distritos de Coahuila

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Coahuila
/ 20 abril 2026
    Competirán solos PRI y UDC en algunos distritos de Coahuila
    El 28 de enero PRI y UDC registraron su alianza ante el IEC, aunque será de forma parcial. ARCHIVO

Acepta IEC morificaciones para que coalición sea de forma parcial

El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, aprobó las modificaciones solicitadas por el PRI y UDC en Coahuila, para que su coalición sea de forma parcial y no total.

En sesión extraordinaria, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IEC presentó el proyecto de acuerdo donde informaron que la coalición Alianza Ciudadana por la Seguridad.

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Fue a inicios de este año, cuando ambos partidos anunciaron que conformarían la misma coalición que convinieron en las últimas dos elecciones estatales.

En ese primer convenio presentado, ambos partidos informaron que competirían en conjunto en los 16 distritos electorales que renovarán a sus representantes legislativos a través del voto popular.

El nuevo convenio, deriva en que en algunos de los 16 distritos electorales de Coahuila, los partidos competirán en conjunto, mientras que en otros se postularán de forma individual y podrían configurar competencia.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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