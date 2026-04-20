Competirán solos PRI y UDC en algunos distritos de Coahuila
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Acepta IEC morificaciones para que coalición sea de forma parcial
El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, aprobó las modificaciones solicitadas por el PRI y UDC en Coahuila, para que su coalición sea de forma parcial y no total.
En sesión extraordinaria, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IEC presentó el proyecto de acuerdo donde informaron que la coalición Alianza Ciudadana por la Seguridad.
Fue a inicios de este año, cuando ambos partidos anunciaron que conformarían la misma coalición que convinieron en las últimas dos elecciones estatales.
En ese primer convenio presentado, ambos partidos informaron que competirían en conjunto en los 16 distritos electorales que renovarán a sus representantes legislativos a través del voto popular.
El nuevo convenio, deriva en que en algunos de los 16 distritos electorales de Coahuila, los partidos competirán en conjunto, mientras que en otros se postularán de forma individual y podrían configurar competencia.