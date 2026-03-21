Compiten 43 estudiantes de Coahuila en la Singapore and Asian Schools Math Olympiad 2026

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Coahuila
/ 21 marzo 2026
    Compiten 43 estudiantes de Coahuila en la Singapore and Asian Schools Math Olympiad 2026
    De los participantes, 14 realizaron el examen de manera presencial, mientras que 29 lo hicieron en modalidad en línea desde distintas regiones del estado. CORTESÍA

El certamen reúne a alumnos de más de 50 países y evalúa habilidades de razonamiento lógico y resolución de problemas

Un total de 43 estudiantes del estado participaron en la edición 2026 de la Singapore and Asian Schools Math Olympiad (SASMO), una de las competencias académicas de matemáticas más importantes a nivel internacional.

El concurso, organizado por el Singapore International Math Contests Centre (SIMCC), está dirigido a alumnos desde nivel primaria hasta bachillerato y busca fomentar el pensamiento crítico mediante un formato que combina matemáticas escolares con problemas de olimpiada. Cada año reúne a participantes de más de 50 países y acumula más de 700 mil estudiantes a lo largo de su historia.

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En México, la competencia se llevó a cabo del 18 al 21 de marzo. En Coahuila, 14 estudiantes presentaron el examen de manera presencial este sábado en la Universidad Carolina, mientras que 29 más participaron en modalidad en línea desde distintas regiones del estado.

$!Un total de 43 estudiantes de Coahuila participaron en la edición 2026 del SASMO, una de las competencias de matemáticas más importantes a nivel internacional.
Un total de 43 estudiantes de Coahuila participaron en la edición 2026 del SASMO, una de las competencias de matemáticas más importantes a nivel internacional. CORTESÍA

Los participantes cursan desde quinto de primaria hasta segundo de bachillerato. Se trata en su mayoría de alumnos con experiencia en olimpiadas de matemáticas, entrenamiento previo en resolución de problemas y alto nivel de razonamiento lógico.

En 2023 compitieron 25 estudiantes de Coahuila, de los cuales 13 lograron obtener una medalla en la primera etapa de SASMO y ocho avanzaron a la competencia internacional en Singapur; mientras que en 2025 fueron tres los participantes de los cuales dos obtuvieron medalla.

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Los resultados de la edición 2026 se darán a conocer el próximo 22 de abril. Los estudiantes que obtengan medallas de oro, plata o bronce recibirán invitación para participar en la siguiente fase internacional, a celebrarse en julio en Singapur.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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