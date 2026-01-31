Con encuesta ciudadana, decidirán si aumenta o no tarifas de taxis en Torreón

TORREÓN, COAH.- La dirección de Transporte Municipal iniciará la próxima semana una encuesta masiva entre usuarios de taxis, cuyo objetivo principal es determinar, con base en datos reales y la percepción ciudadana, si es factible o no aplicar un ajuste a la tarifa actual.

César Alvarado, titular de Transporte Municipal en Torreón, titular de la dependencia, informó que la encuesta permitirá recabar opiniones directas de los usuarios sobre la calidad del servicio, tiempos de espera, trato de los choferes y condiciones de las unidades, así como identificar posibles áreas de mejora.

Se aplicarán entre 500 y 800 cuestionarios de 12 preguntas cada uno, diseñados para medir el nivel de satisfacción del pasajero y su capacidad de pago ante un posible incremento.

Las preguntas abordarán temas como la frecuencia de uso, la accesibilidad económica y las expectativas de los usuarios respecto al servicio, garantizando así un diagnóstico más preciso y representativo.

Debido a la logística, los encuestadores se desplegarán en puntos clave como el Mercado de Abastos, la Central Camionera, paraderos del centro y poniente, así como en los principales centros comerciales y exteriores de las clínicas del IMSS e ISSSTE.

Esta estrategia busca cubrir diferentes zonas y horarios, con el fin de obtener una muestra diversa que refleje las distintas realidades y necesidades de los pasajeros.

En este ejercicio también participará personal de Movilidad Urbana y estudiantes del Instituto de Posgrados en Humanidades (Inposhuac), quienes aportarán su experiencia en la aplicación de encuestas y análisis social, fortaleciendo así la objetividad y profundidad del estudio.