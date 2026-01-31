Con encuesta ciudadana, decidirán si aumenta o no tarifas de taxis en Torreón

Coahuila
/ 31 enero 2026
    Con encuesta ciudadana, decidirán si aumenta o no tarifas de taxis en Torreón
    La ciudadanía de Torreón será encuestada para conocer la calidad del servicio que prestan los taxistas. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Serán entre 500 y 800 cuestionarios de 12 preguntas cada uno

TORREÓN, COAH.- La dirección de Transporte Municipal iniciará la próxima semana una encuesta masiva entre usuarios de taxis, cuyo objetivo principal es determinar, con base en datos reales y la percepción ciudadana, si es factible o no aplicar un ajuste a la tarifa actual.

César Alvarado, titular de Transporte Municipal en Torreón, titular de la dependencia, informó que la encuesta permitirá recabar opiniones directas de los usuarios sobre la calidad del servicio, tiempos de espera, trato de los choferes y condiciones de las unidades, así como identificar posibles áreas de mejora.

Se aplicarán entre 500 y 800 cuestionarios de 12 preguntas cada uno, diseñados para medir el nivel de satisfacción del pasajero y su capacidad de pago ante un posible incremento.

Las preguntas abordarán temas como la frecuencia de uso, la accesibilidad económica y las expectativas de los usuarios respecto al servicio, garantizando así un diagnóstico más preciso y representativo.

Debido a la logística, los encuestadores se desplegarán en puntos clave como el Mercado de Abastos, la Central Camionera, paraderos del centro y poniente, así como en los principales centros comerciales y exteriores de las clínicas del IMSS e ISSSTE.

Esta estrategia busca cubrir diferentes zonas y horarios, con el fin de obtener una muestra diversa que refleje las distintas realidades y necesidades de los pasajeros.

En este ejercicio también participará personal de Movilidad Urbana y estudiantes del Instituto de Posgrados en Humanidades (Inposhuac), quienes aportarán su experiencia en la aplicación de encuestas y análisis social, fortaleciendo así la objetividad y profundidad del estudio.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

