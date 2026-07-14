Con entrega de menús Braille arrancan campaña de inclusión en restaurantes de Monclova

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    Con entrega de menús Braille arrancan campaña de inclusión en restaurantes de Monclova
    Como parte de una estrategia de inclusión, 6 restaurantes de Monclova se sumaron a otros 9 que ya cuentan con menús en Braille. LIDIET MEXICANO
    Con entrega de menús Braille arrancan campaña de inclusión en restaurantes de Monclova

Seis negocios de la capital acerera se suman a las estrategias especiales que también contemplan capacitación en Lengua de Señas Mexicana y la creación de un distintivo para establecimientos incluyentes

MONCLOVA, COAH.- Leer un menú, elegir un platillo y ordenar sin depender de otra persona será una realidad para personas con discapacidad visual en restaurantes de Monclova, gracias al arranque de una estrategia de inclusión impulsada por el Gobierno de Coahuila y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, encabezó la entrega de los primeros seis menús en Braille en restaurantes de la ciudad, acompañado por José Eduardo Arellano, empresario restaurantero, y por Isidoro García Reyes, presidente estatal de Canirac.

https://vanguardia.com.mx/vida/que-es-el-braille-y-donde-aprenderlo-CC10650727

El funcionario estatal explicó que el programa va mucho más allá de entregar un menú adaptado, ya que forma parte de una estrategia integral para construir espacios verdaderamente incluyentes.

“Esto no es solamente un menú en Braille. Se trata de dignidad, de autonomía y de que una persona pueda ejercer su derecho a decidir por sí misma, sin depender de alguien más”, expresó.

Detalló que, en coordinación con Canirac y Calidad Coahuila, el próximo 31 de agosto iniciará la capacitación para trabajadores del sector restaurantero en Lengua de Señas Mexicana, mientras que también recibirán formación en sistema Braille para fortalecer la atención a personas con discapacidad.

Martínez y Morales informó que actualmente nueve restaurantes de Saltillo ya cuentan con menús en Braille, mientras que Monclova se suma con seis establecimientos y el programa continuará extendiéndose a municipios como Torreón, Arteaga y Ramos Arizpe.

Asimismo, adelantó que el Gobierno del Estado trabaja en la creación de un distintivo que permitirá identificar a los restaurantes que cuenten con personal capacitado y adecuaciones para atender a personas con discapacidad, con el propósito de que los clientes puedan reconocer fácilmente los establecimientos incluyentes.

Por su parte, Arellano señaló que permitir que una persona lea su propio menú representa un acto de respeto y no de asistencia.

“Cuando una persona puede decidir qué comer y cuánto gastar por sí misma, cambia completamente su experiencia. La inclusión ocurre en lo cotidiano y queremos que todos se sientan verdaderamente bienvenidos”, manifestó.

En tanto, García Reyes destacó que la industria restaurantera de Coahuila ha comenzado a impulsar acciones para ofrecer experiencias accesibles para todos los comensales, desde la eliminación de barreras físicas hasta la capacitación del personal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/invitan-a-restaurantes-de-coahuila-a-contar-con-menus-en-braille-EJ8380688

Finalmente, Enrique Martínez invitó a los restaurantes de la región centro a integrarse al programa, al precisar que la impresión de los menús en Braille es gratuita y que el único requisito es la voluntad de sumarse a esta estrategia para seguir construyendo un Coahuila más incluyente.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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