Con la llegada de Tereso Medina a la dirigencia nacional de la CTM, Manolo Jiménez augura beneficios para Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 25 febrero 2026
    Con la llegada de Tereso Medina a la dirigencia nacional de la CTM, Manolo Jiménez augura beneficios para Coahuila
    Manolo Jiménez prevé coordinación para gestionar apoyos con dependencias federales. REDES SOCIALES

El Gobernador destacó la trayectoria del líder sindical coahuilense y su papel en la estabilidad laboral del estado

La llegada de Tereso Medina a la dirigencia nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) abre la posibilidad de fortalecer la gestión de programas laborales y sociales para Coahuila, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien destacó la relevancia de que un coahuilense encabece la central obrera más importante del país.

“Estamos muy contentos por nuestro amigo Tereso Medina. Primero que nada porque es un sueño que él concreta. Así como uno aspiró a ser gobernador y se logró, el líder Tereso dentro del gremio sindical siempre aspiró a crecer dentro de su central y hoy está llegando al máximo nivel”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Eligen a Tereso Medina como nuevo líder nacional de CTM

Añadió que el dirigente ha mantenido una postura de equilibrio entre trabajadores, empresas y gobierno, lo que ha permitido consolidar un entorno laboral estable en Coahuila. “Ha sido un sindicalista que ha ayudado a equilibrar, a ser punto de encuentro entre empresas, trabajadores y gobiernos, y a cuidar la estabilidad laboral. Cuando hay posturas radicales se rompen las cosas, se pierden empleos y se van inversiones”, comentó.

El Gobernador también resaltó que el nuevo dirigente nacional de la CTM no tiene vínculos con la delincuencia organizada, lo que consideró una garantía en el contexto actual del país. “Es un líder sindical que no tiene relación con la delincuencia organizada, y eso hoy en día es una garantía en el sindicalismo de este país. La propia presidenta reconoce que es un líder con trayectoria, con buenos resultados y sin vínculos con la delincuencia”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Celebra Javier Díaz, alcalde de Saltillo, llegada de Tereso Medina a dirigencia nacional de la CTM

Jiménez Salinas indicó que ya sostuvo una primera comunicación con el dirigente tras su toma de protesta y adelantó que buscarán una reunión para definir una agenda de trabajo conjunta en beneficio del estado.

“Quedamos de vernos para ver qué podemos hacer en conjunto para bien de Coahuila. El tener un coahuilense al frente de una central nacional nos permite gestionar temas con la Secretaría del Trabajo, con el Infonavit y otros programas que beneficien a nuestra gente”, afirmó el mandatario.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


trabajadores
Sindicatos

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Kemchs - Misión inconclusa

Misión inconclusa
true

AMLO se puso autocrítico en su mudanza
true

POLITICÓN: ¡Adiós a los liderazgos longevos! Una nueva CTM propone el coahuilense Tereso Medina
La camioneta Dodge Durango quedó fuera del camino tras el impacto lateral.

Impacto lateral entre camioneta y automóvil deja dos personas sin vida en Ramos Arizpe
Un auto quemado junto a un negocio dañado, un día después de que el ejército mexicano matara a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, en Guadalajara, Jalisco.

¿Qué han logrado 60 años de guerra contra las drogas?
l acuerdo busca vincular la formación académica con el ámbito deportivo profesional.

Firman Saraperos y UANE acuerdo de colaboración académica y deportiva
Ofrendas de flores, velas, fotos y billetes de dólar en un santuario dedicado a Jesús Malverde, un “narcosanto”, en Culiacán.

Lo que hay que saber sobre los cárteles que operan en México
El Kremlin ha recurrido a incentivos financieros masivos para atraer reclutas; este cartel en Moscú ofrece pagos de hasta 5,2 millones de rublos por el primer año de servicio por contrato.

Rusia ha arriesgado su estabilidad económica por la guerra