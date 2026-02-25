Con la llegada de Tereso Medina a la dirigencia nacional de la CTM, Manolo Jiménez augura beneficios para Coahuila

La llegada de Tereso Medina a la dirigencia nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) abre la posibilidad de fortalecer la gestión de programas laborales y sociales para Coahuila, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien destacó la relevancia de que un coahuilense encabece la central obrera más importante del país.

“Estamos muy contentos por nuestro amigo Tereso Medina. Primero que nada porque es un sueño que él concreta. Así como uno aspiró a ser gobernador y se logró, el líder Tereso dentro del gremio sindical siempre aspiró a crecer dentro de su central y hoy está llegando al máximo nivel”, expresó.

Añadió que el dirigente ha mantenido una postura de equilibrio entre trabajadores, empresas y gobierno, lo que ha permitido consolidar un entorno laboral estable en Coahuila. “Ha sido un sindicalista que ha ayudado a equilibrar, a ser punto de encuentro entre empresas, trabajadores y gobiernos, y a cuidar la estabilidad laboral. Cuando hay posturas radicales se rompen las cosas, se pierden empleos y se van inversiones”, comentó.

El Gobernador también resaltó que el nuevo dirigente nacional de la CTM no tiene vínculos con la delincuencia organizada, lo que consideró una garantía en el contexto actual del país. “Es un líder sindical que no tiene relación con la delincuencia organizada, y eso hoy en día es una garantía en el sindicalismo de este país. La propia presidenta reconoce que es un líder con trayectoria, con buenos resultados y sin vínculos con la delincuencia”, dijo.

Jiménez Salinas indicó que ya sostuvo una primera comunicación con el dirigente tras su toma de protesta y adelantó que buscarán una reunión para definir una agenda de trabajo conjunta en beneficio del estado.

“Quedamos de vernos para ver qué podemos hacer en conjunto para bien de Coahuila. El tener un coahuilense al frente de una central nacional nos permite gestionar temas con la Secretaría del Trabajo, con el Infonavit y otros programas que beneficien a nuestra gente”, afirmó el mandatario.