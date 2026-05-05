Con medio millón de pesos, independientes superan en presupuesto a candidatos de partidos en Coahuila

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    Con medio millón de pesos, independientes superan en presupuesto a candidatos de partidos en Coahuila
    El financiamiento público aprobado por el IEC evidencia diferencias en el reparto de recursos entre independientes y partidos políticos. HÉCTOR GARCÍA

Solo dos aspirantes sin partido accederán a más recursos que fórmulas de institutos con mayor número de candidaturas

El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila aprobó los montos de recurso público para los dos candidatos independientes que participarán en la elección, quienes recibirán más financiamiento que algunos aspirantes de partidos políticos.

De acuerdo con la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el acuerdo IECCG129/2025 estableció un monto de un millón 86 mil pesos para distribuirse entre candidaturas independientes en actividades de campaña.

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Este recurso será dividido entre los únicos dos participantes que permanecieron en la contienda, luego de que inicialmente se registraron siete aspirantes.

Se trata de Masías Menera Sierra, candidato del distrito 02 con cabecera en Piedras Negras, y Mario Alberto Córdova Hernández, del distrito 04 con cabecera en San Pedro, quienes recibirán 543 mil 126 pesos cada uno.

Leonardo Alvarado García, representante de México Avante, señaló que este monto representa una injusticia para su partido, ya que es similar al total asignado a institutos de nueva creación que postulan múltiples candidaturas.

Explicó que, mientras los independientes dividen el recurso entre dos fórmulas, su partido deberá repartirlo entre 16, lo que deja alrededor de 67 mil pesos por candidato.

”Valdría la pena, como órgano electoral, ver esos espacios y oportunidades que hay y para la próxima elección, ver la manera y la forma de presentarlo al Congreso. Sí valdría la pena que la repartición fuera más equitativa; para la ciudadanía y nuestros candidatos no se escucha justo ni equitativo”, dijo.

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Bajo esta lógica, al comparar la distribución equitativa de recursos entre partidos, varios candidatos recibirían menos financiamiento que los independientes, a pesar de que las prerrogativas se les entregaron a los partidos se debe al nivel de participación obtenido en ejercicios anteriores.

Según el presupuesto programado y la división de recursos planteada para los independientes, los candidatos que superarían a los recursos de los independientes serían únicamente los del PRI con 1.2 millones de pesos para sus campañas y los de Morena con 787 mil pesos.

Sin embargo, si se repartiera de forma equitativa, los del PAN tendrían 313 mil pesos, es decir, 230 mil pesos menos que los independientes; los del PT 368 mil pesos, los del PVEM 262 mil pesos, y los de MC, alrededor de 67 mil pesos.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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