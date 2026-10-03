Con rosas blancas y un aplauso, despiden a la mestra Nedi Edit en Torreón

TORREÓN, COAH.- Las lluvias de las últimas horas en Torreón hicieron una pausa para el mediodía de este sábado. El cielo grisáceo permitió dar el último adiós a la maestra Nedi Edit Nevárez González, asesinada el jueves pasado durante un ataque a la Secundaria General 13 perpetrado por dos hermanos gemelos de 18 años. El entierro del cuerpo de la maestra, en el panteón Jardines del Parque de la ciudad, estuvo envuelto por un ánimo de tristeza y conmoción entre los presentes, únicamente interrumpido por un aplauso que dieron los dolientes a la maestra.

En algún momento, los familiares más cercanos rodearon el ataúd para despedirse de Nedi Edit, de 57 años, la segunda de cinco hermanos. Enseguida, tomaron una rosa blanca y se acercaron al lugar donde enterrarían el cuerpo de su hija. Don Manuel Nevárez, quien no se despegó nunca del féretro de su hija durante el velorio, fue el primero en acercarse y lanzar la rosa blanca, apoyado por dos de sus hijos, quienes lo sostenían.

Después de que el papá de la maestra lanzara la flor, siguieron los hermanos y el único hijo de la maestra. La subdirectora estaba a dos años de jubilarse y había tenido un recorrido por distintas escuelas, entre ellas la Secundaria 3 y la 11. “La maestra Nedi Edith Nevárez González fue una excelente maestra de Español, fue una de las maestras que me inspiró para ser docente, nunca lo supo, pero le tenía yo mucha admiración... tengo muchas ganas de llorar, me duele y me puede tanto lo que sucedió, no es justo, era una excelente maestra”, escribió Diana Castillo en la red social Facebook. Antes del entierro, se ofreció una ceremonia religiosa en la funeraria Gayosso. Allí, familiares, amigos y comunidad magisterial la recordaron como una mujer inteligente, risueña, buena compañera y amiga.

Uno de los hermanos de la maestra ofreció unas palabras y dijo que es necesario estar conscientes para que no se repitan acciones como esta. “Si entramos en nuestros corazones con la bondad de Dios y la paz, tendremos una comunidad más unida, más amorosa y humana”, expresó. A la salida del féretro, los presentes rindieron un aplauso.

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