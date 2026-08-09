Concluye en Múzquiz, Coahuila, histórica consulta indígena con propuestas para nueva ley

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    Concluye en Múzquiz, Coahuila, histórica consulta indígena con propuestas para nueva ley
    El Salón Los Arcos de Múzquiz, Coahuila, fue sede de la jornada de consulta sobre la nueva legislación indígena. CORTESÍA

Kickapoo, Mascogos y N’dee-Lipán participaron en la jornada regional; las propuestas reunidas pasarán a las siguientes etapas del proceso legislativo nacional

MÚZQUIZ, COAH.- Con la participación de las tres comunidades originarias con presencia en Coahuila, concluyó en Múzquiz la Asamblea Regional del Diálogo y Consulta Previa, Libre e Informada sobre la iniciativa de una nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, en un ejercicio que permitió recoger planteamientos directamente de los pueblos Kickapoo, Negros Mascogos de Nacimiento y N’dee-Lipán Apache.

La jornada, realizada en el Salón Los Arcos, cerró una etapa de participación regional en la que las comunidades tuvieron la oportunidad de expresar sus propuestas, necesidades y preocupaciones relacionadas con el proyecto de legislación que se encuentra en proceso de consulta.

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Uno de los aspectos relevantes del encuentro fue la participación conjunta de las tres naciones originarias asentadas en Coahuila, que compartieron un mismo espacio para intervenir en el proceso de consulta. El ejercicio buscó garantizar que sus opiniones fueran escuchadas antes de avanzar hacia las siguientes etapas de la propuesta legislativa.

Con la conclusión de la asamblea, el siguiente paso será integrar y sistematizar las aportaciones obtenidas durante las jornadas de consulta. Estos planteamientos deberán incorporarse al proceso nacional para su análisis y consideración dentro de la iniciativa de ley.

El procedimiento forma parte de la consulta previa, libre e informada dirigida a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, cuyo propósito es recoger directamente sus opiniones respecto de las disposiciones que puedan afectar sus derechos colectivos.

Para Coahuila, el cierre de la jornada en Múzquiz representa la conclusión de una fase de participación en la que quedaron reunidas las voces de sus tres pueblos originarios. Las propuestas obtenidas ahora pasarán a la siguiente etapa del proceso, donde deberán ser revisadas y consideradas en la construcción del proyecto legislativo.

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La asamblea concluyó así con un resultado central: la participación directa de las comunidades en una discusión que tendrá alcance nacional. El reto siguiente será que las propuestas expresadas durante este ejercicio queden reflejadas en el análisis y eventual contenido de la nueva legislación.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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