Concluye en UAdeC Unidad Laguna diplomado sobre Historia de Coahuila

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través del Centro de Investigación en Ciencias Sociales (CICS), llevó a cabo la ceremonia de entrega de constancias del Diplomado en Historia de Coahuila en la Infoteca León Felipe de Ciudad Universitaria, Campus Torreón.

El acto reunió a autoridades universitarias, representantes de instituciones académicas y culturales, así como a empresarios y medios de comunicación, en un evento que subrayó la relevancia de la formación histórica como pilar para comprender el presente social del Estado.

Entre los asistentes estuvieron el coordinador de la Unidad Laguna, Jorge Omar Rojas Zapata; la directora del Archivo Municipal, Cinthia Gaspar Montero; el presidente de la Academia Nacional de Historia y Geografía (ANHG) filial Coahuila, Carlos Román Cepeda González; y el director del CICS, Lerins Varela Castro.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA HISTORIA REGIONAL

En su mensaje, el coordinador de la Unidad Laguna, Jorge Omar Rojas Zapata, destacó que el diplomado confirma el cumplimiento de una de las tareas sustantivas de la Universidad: generar conocimiento y acercarlo a la sociedad.