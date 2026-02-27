Concluye en UAdeC Unidad Laguna diplomado sobre Historia de Coahuila

Coahuila
/ 27 febrero 2026
    Concluye en UAdeC Unidad Laguna diplomado sobre Historia de Coahuila
    Autoridades universitarias y representantes de instituciones culturales encabezaron la entrega de constancias del Diplomado en Historia de Coahuila. CORTESÍA

Entrega constancias en la Infoteca ‘León Felipe’, en Torreón

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través del Centro de Investigación en Ciencias Sociales (CICS), llevó a cabo la ceremonia de entrega de constancias del Diplomado en Historia de Coahuila en la Infoteca León Felipe de Ciudad Universitaria, Campus Torreón.

El acto reunió a autoridades universitarias, representantes de instituciones académicas y culturales, así como a empresarios y medios de comunicación, en un evento que subrayó la relevancia de la formación histórica como pilar para comprender el presente social del Estado.

TE PUEDE INTERESAR: Santuario del Cerro de las Noas invita a los corredores del Maratón Lala a disfrutar de este emblemático lugar de Torreón

Entre los asistentes estuvieron el coordinador de la Unidad Laguna, Jorge Omar Rojas Zapata; la directora del Archivo Municipal, Cinthia Gaspar Montero; el presidente de la Academia Nacional de Historia y Geografía (ANHG) filial Coahuila, Carlos Román Cepeda González; y el director del CICS, Lerins Varela Castro.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA HISTORIA REGIONAL

En su mensaje, el coordinador de la Unidad Laguna, Jorge Omar Rojas Zapata, destacó que el diplomado confirma el cumplimiento de una de las tareas sustantivas de la Universidad: generar conocimiento y acercarlo a la sociedad.

$!El programa académico constó de 12 módulos impartidos por investigadores y especialistas en historia regional.
El programa académico constó de 12 módulos impartidos por investigadores y especialistas en historia regional. CORTESÍA

Reconoció además el trabajo del CICS y la colaboración con el Archivo Municipal de Torreón Eduardo Guerra y la ANHG filial Coahuila, subrayando que la suma de esfuerzos institucionales amplía el alcance académico y consolida una oferta formativa de calidad.

FORMACIÓN HISTORIOGRÁFICA CON ENFOQUE CRÍTICO Y REGIONAL

Por su parte, el director del CICS, Lerins Varela Castro, agradeció al comité organizador, a los académicos y a los participantes, y enfatizó que el objetivo central es fortalecer la investigación histórica desde una perspectiva regional.

“El compromiso es claro: debemos consolidar la investigación a partir de la historia de La Laguna y de Coahuila”, expresó, al resaltar la importancia de generar conocimiento contextualizado que permita interpretar los procesos sociales contemporáneos.

El diplomado se desarrolló del 29 de agosto al 6 de diciembre y constó de 12 módulos dirigidos al público interesado en comprender las principales corrientes historiográficas y los procesos que han configurado la historia de Coahuila. A través de la participación de investigadores, cronistas y académicos de diversas instituciones, se ofreció una visión amplia y especializada de los periodos más relevantes de la entidad.

Con esta iniciativa, el Centro de Investigación en Ciencias Sociales reafirmó su compromiso con la formación histórica regional y la construcción de una ciudadanía crítica, promoviendo el acceso al conocimiento como herramienta para analizar y comprender el entorno social.

