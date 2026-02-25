Concluye este viernes proceso de preinscripciones para educación básica en Coahuila

Coahuila
/ 25 febrero 2026
    Concluye este viernes proceso de preinscripciones para educación básica en Coahuila
    SEDU hace un llamado a realizar el registro antes de concluir el plazo. CUARTOSCURO

La Secretaría de Educación llama a padres y madres de familia a realizar el trámite antes del cierre oficial

Este viernes 27 de febrero concluirá el proceso de preinscripciones para educación básica en Coahuila, luego de que el registro iniciara el pasado 26 de enero con los niveles de inicial y preescolar, cuyo periodo cerró el 6 de febrero. Posteriormente, el 13 de febrero finalizó el trámite para primaria y ahora corresponde el cierre para secundaria.

Como parte del proceso, el 18 de febrero más de 46 mil alumnos de sexto grado en la entidad presentaron el examen de ingreso a secundaria.

La dependencia hizo un llamado a quienes aún no han realizado el registro de sus hijas o hijos para que lo hagan antes de que concluya el plazo. El trámite debe efectuarse a través del portal inscripciones.org o mediante la aplicación Preinscripciones Coahuila, utilizando la CURP tal como aparece en la boleta de evaluación.

En el caso de gemelos, cuates o hermanos que ingresen por primera vez, se deberá realizar una sola solicitud para facilitar su asignación en la misma escuela. Si el aspirante tiene un hermano ya inscrito en el plantel, también deberá capturarse su CURP.

Entre los requisitos se encuentra el certificado o constancia de primaria para egresados de ciclos anteriores, acta de nacimiento para estudiantes nacidos en otros estados o en el extranjero, así como comprobante de domicilio.

Los resultados se publicarán el 8 de junio en el mismo portal oficial. Posteriormente, del 8 al 19 de junio, madres, padres o tutores deberán acudir al plantel asignado para confirmar la inscripción de manera presencial. Los cambios de escuela estarán sujetos a disponibilidad y deberán gestionarse directamente en cada centro educativo.

