Concluye GM fase de ajuste laboral en Ramos Arizpe con 40 despidos

La determinación ocurre semanas después de que trascendieran versiones sobre posibles modificaciones adicionales en la plantilla laboral, situación que generó incertidumbre entre trabajadores de la armadora, especialmente tras los recortes registrados en enero pasado.

RAMOS ARIZPE.- La planta de General Motors en Ramos Arizpe concretó una nueva etapa de reestructuración interna con la salida de alrededor de 40 colaboradores, movimiento que la empresa atribuyó al cierre del proceso de ajustes iniciado durante los primeros meses del año.

El pasado 23 de mayo, VANGUARDIA informó sobre la preocupación existente entre empleados del complejo automotriz ante la posibilidad de nuevas bajas, luego de que más de mil 900 operarios dejaran de formar parte de la empresa al inicio de 2026.

Consultada sobre los recientes movimientos, General Motors de México explicó que las desvinculaciones corresponden a la fase final de aquel proceso de reorganización.

EMPRESA ATRIBUYE MOVIMIENTOS A ACUERDOS Y EVALUACIONES INTERNAS

De acuerdo con la compañía, entre las personas que concluyeron su relación laboral se encuentran trabajadores que optaron por esquemas de retiro previamente establecidos, así como casos derivados de mecanismos ordinarios de evaluación y administración del desempeño.

“Estas salidas corresponden a la etapa final del proceso iniciado en enero e incluyen tanto personas que optaron por esquemas de retiro previamente acordados, como casos específicos derivados de los procesos regulares de evaluación y gestión del desempeño”, señaló la empresa.

La armadora precisó además que todas las acciones relacionadas con este ajuste se desarrollaron conforme a los procedimientos legales aplicables.

“En todos los casos y en todo momento, GM de México respeta y sigue lo establecido por la Ley Federal del Trabajo”, indicó la compañía.

Con este movimiento, la empresa considera concluido el proceso de reorganización laboral anunciado meses atrás, aunque el tema continúa siendo seguido de cerca por trabajadores y proveedores debido a la relevancia que tiene la industria automotriz para la economía de la Región Sureste de Coahuila.