Concluye Gobierno Federal memorial por mineros fallecidos en Pasta de Conchos

La incertidumbre de esposas versa en lo que ocurrirá con el rescate ante un cambio de sexenio, porque afirman que la promesa de rescate de los cuerpos no se va a concretar

Las 65 estelas en memoria de los mineros fallecidos en la explosión de la mina 8 Pasta de Conchos, hace 17 años, están prácticamente concluidas. El colectivo de esposas viudas insiste que debe priorizarse el rescate de los carboneros, pues esa es la promesa hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Cómo para otras cosas sí se puede avanzar, y para lo que las familias piden no hay avance”, reprochó Elvira Martínez Espinoza, esposa viuda del trabajador Jorge Bladimir Muñoz. “En indemnización si avanzaron, en eso del memorial, lo de las casas, lo de las viviendas, pues ahí mal que bien, ahí la llevan y el rescate, es lo último”, reprochó.

El pasado 2 de noviembre, trabajadores a cargo de los trabajos del memorial, encendieron la iluminación de las 65 estelas como parte de las pruebas técnicas en el sitio. Aún desarrollan una especie de cuarto que el colectivo Familia Pasta de Conchos desconoce su función.

“Yo solamente espero de que no se haya jugado con las familias, que al final de cuentas nos vayan a decir, ‘bueno, no hay rescate pero ahí está el memorial’. Un memorial realmente nunca hemos pedido. Digo, han dado y han hecho lo que han querido dar, porque nosotros jamás se los hemos pedido, más que el rescate y ese pues no lo han dado”, aseveró Elvira Martínez Espinoza.

El colectivo refirió que depositaron toda su esperanza en la promesa presidencial debido a que tras el accidente, ningún gobierno, ni estatal ni federal se detuvieron a escuchar a las familias que siempre han solicitado el rescate. La esposa viuda dijo que es evidente que el rescate no se dará, y cuestionó el cumplimiento de la promesa.

“Realmente no creo que se vaya a concluir, y lo peor de esto es y luego, ¿qué va a pasar? Se va a terminar el sexenio, porque cada gobierno es diferente. Entonces, esa también es la incertidumbre. ¿Qué va a suceder con Pasta de Conchos cuando termina el sexenio?”, cuestionó.