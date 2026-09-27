Concluye las fiestas de Sierra Mojada, Coahuila; se reportan dos volcaduras en la carretera

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    Concluye las fiestas de Sierra Mojada, Coahuila; se reportan dos volcaduras en la carretera
    Sierra Mojada programó cuatro días de celebraciones por el 147 aniversario de su nombramiento como villa; la cabalgata fue de los eventos más concurridos, además del baile sabatino. CORTESÍA

El programa incluyó cabalgata, rodeo, coronación y baile; los percances mencionados se reportan en las cercanías de la población

SIERRA MOJADA, COAH.— Las fiestas por el 147 aniversario de la villa de Sierra Mojada llegaron este domingo a su jornada final, mientras que reportes ciudadanos alertan sobre dos vehículos volcados en zonas aledañas a la población noroestense de Coahuila.

El reporte en redes sociales sitúa a uno de los vehículos siniestrados a la altura del rancho Leija, y el otro a la salida de Las Esperanzas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/vive-ahmsa-35-anos-rodeada-de-polemica-ND23753835

Los festejos fueron programados del 24 al 27 de septiembre para conmemorar el nombramiento de Sierra Mojada como villa, con actividades deportivas, culturales, ecuestres y gastronómicas.

Uno de los actos centrales fue el baile anunciado para la noche del sábado 26, con Los Yonic’s de Johnny Ayvar y Los del Riel. La jornada contemplaba también la coronación de la reina del aniversario, después de la cabalgata, el concurso de asado y las actividades culturales.

El calendario comenzó con la entrega de preseas y una carrera recreativa de aproximadamente 5 kilómetros, previstas para el jueves y abiertas a quienes quisieran correr, trotar o caminar.

Para el viernes se realizó un rodeo-baile en la Unidad Deportiva Néstor Arreola, a las 16:00 horas, y la primera callejoneada organizada por el Ayuntamiento, evento que reunió a centenares de familias locales y visitantes.

El sábado, la cabalgata inició desde las 09:00 horas, y al final se entregaron reconocimientos a los participantes, además de vistosos bailables y verbena popular.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rodeo-saltillo-ya-tiene-cancion-oficial-manolo-jimenez-la-comparte-en-redes-ND23754678

Una exposición de caballos estaba prevista para cerrar las celebraciones este domingo.

Sierra Mojada se encuentra ubicada en el extremo oeste del estado de Coahuila, a pocos kilómetros de su frontera con Chihuahua y en lo profundo del Bolsón de Mapimí y del Desierto de Chihuahua, es una de las localidades más aisladas del estado.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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