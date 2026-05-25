Concluyen en Coahuila voto anticipado y sufragio en penales rumbo al 7 de junio

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    Concluyen en Coahuila voto anticipado y sufragio en penales rumbo al 7 de junio
    El INE realizó visitas domiciliarias para recabar el sufragio de personas registradas en la modalidad de voto anticipado. CORTESÍA

Mil 611 personas participaron en ambos mecanismos implementados por el INE para garantizar el derecho al voto de sectores que no podrán acudir a las casillas durante la jornada electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila informó la conclusión de las jornadas correspondientes al Voto Anticipado y al Voto de Personas en Prisión Preventiva, mecanismos extraordinarios implementados rumbo a la elección del próximo 7 de junio.

De acuerdo con el organismo electoral, en ambas modalidades participaron mil 611 personas en todo el estado entre el 18 y el 24 de mayo, como parte de las acciones para garantizar el ejercicio del voto a sectores que no podrán acudir a las casillas el día de la jornada electoral.

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El Voto Anticipado está dirigido a personas que, por alguna condición física o discapacidad, no pueden trasladarse a su casilla y previamente tramitaron su Credencial para Votar en domicilio. Esta modalidad también contempla a personas cuidadoras primarias bajo ciertos criterios establecidos por la autoridad electoral.

En Coahuila se registraron 180 personas para participar en esta modalidad; sin embargo, únicamente 164 emitieron su voto. El INE informó que 16 personas no pudieron hacerlo por distintas causas, entre ellas problemas de salud, ausencia durante la visita domiciliaria, cambios en sus condiciones o desistimiento.

PARTICIPAN MÁS DE MIL 600 PERSONAS

Por otra parte, el mecanismo de Voto de Personas en Prisión Preventiva permitió la participación de personas privadas de la libertad que aún no cuentan con una sentencia condenatoria firme, bajo el principio de presunción de inocencia.

Este ejercicio se realizó en ocho centros penitenciarios de la entidad. De un total de mil 640 personas registradas, mil 447 emitieron su sufragio, informó el organismo electoral.

$!El mecanismo de voto en prisión preventiva se llevó a cabo en ocho centros penitenciarios de Coahuila.
El mecanismo de voto en prisión preventiva se llevó a cabo en ocho centros penitenciarios de Coahuila. CORTESÍA

Para ambas modalidades, el INE implementó procedimientos específicos relacionados con la integración de documentación electoral, visitas programadas, medidas de seguridad y cadena de custodia, además de coordinación con distintas instituciones para garantizar condiciones de legalidad y secrecía del voto.

El instituto señaló que estos mecanismos buscan ampliar el acceso a los derechos político-electorales y fortalecer la inclusión democrática, permitiendo la participación de personas que enfrentan condiciones que dificultan acudir físicamente a una casilla.

Concluidas estas etapas, el INE en Coahuila continuará con los trabajos de organización de la jornada electoral del próximo 7 de junio.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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